Susana Hornillo (Podemos): “Sevilla necesita un gobierno de coalición progresista como el que tiene España”

Ingeniera de Telecomunicación y profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla desde hace 21 años, Susana Hornillo (Alcalá de Guadaíra, 1976) es la responsable de Podemos en Sevilla capital desde 2022 y ahora candidata a la Alcaldía hispalense por Con Andalucía, la coalición progresista de siete formaciones que lideran su partido e IU. Critica que “PSOE y PP se tiran los trastos a la cabeza pero luego se ponen de acuerdo cuando hay que dar un pelotazo urbanístico”, asegura que no pretendían echar a Adelante del debate televisivo, sino que “no nos quitaran lo que es nuestro” y tiene claro que, si los números cuadran, será primera teniente de alcalde en un gobierno con el hoy alcalde Antonio Muñoz: “Para evitar que la derecha entre a gobernar Sevilla tenemos que pactar con el PSOE, es lo que hay”.

Hemos arrancado la campaña electoral con la encuesta del CIS, que les asigna tres concejales, ¿esto les da un papel clave para decidir quién gobierna?

Todas las encuestas son una foto fija del momento y todavía quedan dos semanas por delante, pero podemos hacer que eso cambie a mejor. Y seremos la llave para que Sevilla tenga un gobierno progresista que replique el que tenemos ahora en el Gobierno central, estoy muy confiada en que vamos a replicar ese modelo.

Es decir, que quieren entrar en un gobierno de coalición con el PSOE.

Sí, Sevilla necesita una transformación y la fórmula del gobierno de coalición que tenemos actualmente en España es exitosa, es algo que todo el mundo ha podido ver incluso con la pandemia y con la crisis de Ucrania, se han conquistado muchos derechos. Sevilla necesita un gobierno de coalición progresista como el que hay ahora en España, es por lo que yo apuesto. El bipartidismo de PSOE y PP ha llevado a Sevilla a la situación en la que está ahora y hay que cambiar, es el momento de que políticas progresistas entren en el Ayuntamiento de Sevilla.

¿Le ha dicho ya al candidato socialista que si quiere ser alcalde es con usted en el gobierno?

Creo que es muy consciente de que esa es nuestra intención. Primero vamos a ver qué dicen los números, y si nos dan nos sentaremos, pero nuestra intención es entrar a gobernar porque es la única forma de verdad de traer políticas transformadoras a Sevilla. Ya tenemos la experiencia de mandatos anteriores en los cuales el PSOE ha gobernado en solitario y no cumple los acuerdos.

¿Y usted será la primera teniente de alcalde?

Pues claro. Y sería historia, una profesora de Podemos como primera teniente de alcalde.

¿Antonio Muñoz podría dormir tranquilo con Susana Hornillo como primera teniente de alcalde?

Habrá que preguntarle a él, pero claro que podría dormir tranquilo. Lo que sí tendríamos por delante es un trabajo muy importante y Sevilla mejoraría, sin ninguna duda. La gente tiene que ver todos los derechos que se han conquistado gracias a nuestra presencia en el Gobierno central, y darse cuenta de que esas políticas las podemos replicar aquí. Hay que tomar perspectiva, ver la realidad y dejarse de echar cuenta del ruido.

Para el PP, esto supone que el PSOE se echa en brazos de la ultraizquierda para gobernar en Sevilla...

Hombre, claro, ¿qué va a decir el PP? A nosotros siempre nos ponen en un extremo porque el centro se ha ido tan a la derecha que ahora resulta que la izquierda es ultraizquierda. El PP utilizará cualquier argumento que considere para intentar sacar rédito político, hace poco han vuelto a hablar de ETA, por ejemplo.

Sevilla sufre muy duramente los efectos del calentamiento global y no está para nada preparada. Hay que renaturalizar la ciudad, sustituir el cemento por verde y es evidente que hay que plantar más árboles, porque además es lo que todo el mundo reclama

¿Podemos es a la izquierda lo que VOX a la derecha?

No, por supuesto que no. A Vox, por ejemplo, le sobra la mitad de la población española. O sea, son muy patriotas, pero solamente de boquilla, porque les sobra la mitad de la patria. Nosotros no nos colocamos para nada en el extremo, a no ser que digas que lo opuesto al fascismo es el antifascismo: en ese extremo sí estamos nosotros. Intentan dar una imagen extremista de nosotros con la idea de que los extremos no son buenos, que en el medio está la virtud, un discurso que sólo beneficia al bipartidismo.

¿En qué se notaría si entraran en un gobierno de coalición con el PSOE?

Pues para empezar haríamos de verdad políticas transformadoras para que esta ciudad esté preparada para el cambio climático, Sevilla es una ciudad que sufre muy duramente los efectos del calentamiento global y no está para nada preparada. En mi caso, como ingeniera que soy, pienso que este tipo de retos a los que te tienes que enfrentar en realidad son oportunidades y podemos conseguir que Sevilla sea referente en la lucha contra el cambio climático. Hay que renaturalizar la ciudad, sustituir el cemento por verde y es evidente que hay que plantar más árboles, porque además es lo que todo el mundo reclama. Pero no sólo eso, también tenemos que hacer los suelos más permeables, porque puedes bajar varios grados la temperatura de la ciudad, aplicar nuevas tecnologías que ya están a nuestro alcance, que cada nueva construcción incluya técnicas de bioclimatización… Eso para empezar.

¿Y para continuar?

Bueno, el gran reto que tenemos es combatir la desigualdad que hay en Sevilla, porque seguimos encabezando la lista de los barrios más pobres de España año tras año. Y a la vez sigue aumentando el negocio del turismo y se amplían los ingresos. Evidentemente aquí hay algo que falla, esos ingresos no están repercutiendo en lo que es la ciudad en general. No podemos negar que esto está ocurriendo y hay que tomar cartas en el asunto, hay que luchar contra la desigualdad. Por un lado tenemos que cambiar el modelo de turismo, porque está expulsando a la gente de los barrios, está sustituyendo vecinos por turistas y estamos perdiendo la identidad de Sevilla. Santa Cruz es un barrio que ya tiene más pisos turísticos que viviendas residenciales. Estamos convirtiendo algunas zonas de Sevilla en parques temáticos para turistas y estamos perdiendo lo que realmente nos identifica, lo que realmente nos hace atractivos para el turismo. Nosotros apostamos por el turismo, por supuesto, pero tiene que ser sostenible, que no expulse a los propios sevillanos y sevillanas de la ciudad.

Yo he visto la Sevilla real que no va a estar en los premios Grammy con los que saca mucho pecho el alcalde. La realidad es que hay muchas personas que no llegan a fin de mes y que es muy difícil independizarse y montar una familia en Sevilla

¿Hay riesgo real de que se desate la turismofobia en Sevilla?

Tenemos que ser prudentes, porque realmente los vecinos nos cuentan que hay problemas de convivencia. Por un lado, el precio de la vivienda está desorbitado, eso hace que los vecinos sientan que los están echando porque ya no pueden pagar el alquiler en los barrios donde han vivido siempre. O que hay tantos pisos turísticos en tu bloque que te impiden el descanso, o la excesiva presencia de veladores… Y encima con la sensación general de que la riqueza que se genera se queda en unas pocas manos, no revierte en el resto de la ciudad.

Asegura que como candidata representa a la Sevilla real. ¿Cuál es esa Sevilla real y qué necesita?

Hablo mucho de la Sevilla real porque me la he encontrado de cara en mi tiempo de voluntariado, personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza, esa es una realidad de Sevilla, pero también personas que han tenido mala suerte en algún momento dado y necesitan una ayuda. Yo he visto esa realidad, la Sevilla real que no va a estar en los premios Grammy con los que saca mucho pecho el alcalde. La realidad es que hay muchas personas que no llegan a fin de mes, que el sueldo medio es un poco superior a mil euros que y los alquileres rondan los 600 euros. Así es muy difícil independizarse y montar una familia en Sevilla, llevo 22 años como profesora de la Escuela de Ingenieros y he visto cómo jóvenes muy bien formados se tienen que ir.

¿Sevilla es entonces una mala ciudad para vivir?

Sevilla tiene un gran potencial que se lo están cargando entre unos y otros y hay que tomar cartas en el asunto, porque si seguimos en esta línea podemos llegar a un punto de difícil retorno. Pero estamos a tiempo de cambiar las cosas. Ahora tenemos la Ley de Vivienda recién aprobada, y nos da herramientas para influir en el mercado inmobiliario, para topar los precios de los alquileres y permitir que la juventud de Sevilla pueda tener acceso a una vivienda y se quede en Sevilla. Si no hacemos que la juventud se quede estamos abocados al fracaso: una ciudad que expulsa a sus jóvenes como Sevilla no tiene futuro.

Si PP y PSOE cuentan con captar todos los votos de Ciudadanos, ¿la clave para la coalición de izquierdas es movilizar a su propio electorado?

A mí lo que me gustaría es pescar votos en el caladero de la abstención, hay un porcentaje enorme de personas que están muy desvinculadas de la política y muy decepcionadas. Piensan que toda la política es igual, y a mí me gustaría conquistarlos. Soy una persona normal y corriente que no ha vivido de la política, pero para mí dar este paso es algo bueno porque creo que la sociedad civil también tiene que participar en política y demostrar que puede ser otra cosa. No estoy de acuerdo con la profesionalización de la política, así que me gustaría que la gente se sintiera identificada conmigo, con el proyecto que llevamos, un programa de más de 1.500 medidas que ha emanado de la gente. Me gustaría que estas personas que no se sienten motivadas para votar porque están hartas vean que somos una opción que realmente les representa.

Dice que no está de acuerdo con la profesionalización de la política, pero durante unos años va a ser una política profesional…

Voy a iniciar un ciclo y cuando lo termine voy a volver a mi trabajo, eso lo tengo clarísimo. Es un valor que las personas normales y corrientes tomen parte de la política porque es lo que la puede mantener cercana a la realidad, cuando llevas demasiado tiempo viviendo sólo de la política pierdes el contacto con la realidad.

¿Ahora mismo su coalición qué es más, pro PSOE o anti PP?

Ni lo uno ni lo otro. Personalmente soy anti políticas de derecha y ultraderecha, eso no trae nada bueno para ningún territorio. Con los números que tenemos por delante, para evitar que la derecha o la ultraderecha entre a gobernar Sevilla tenemos que pactar con el PSOE. Es lo que hay.

¿Si el PP gobierna será de la mano de la ultraderecha?

Sí, y eso sería una mala mala noticia para Sevilla.

PSOE y PP no tienen ningún problema en decir que ellos aspiran a gobernar, ¿por qué tenemos que tener nosotros complejos? Si tú no estás en el gobierno, tus políticas no le llegan a la gente, es así de simple

¿En el ámbito de Podemos e IU se está perdiendo el recelo histórico a pactar con el PSOE, ya sea porque no se vea déficit de izquierdas o por temor a que les fagocite?

El hecho de que en el Gobierno central esté Unidas Podemos ha sido un ejemplo de que no ha ocurrido eso. Hemos mantenido nuestra propia personalidad, hemos llegado a acuerdos y hemos marcado nuestra línea, que en muchas ocasiones ha sido distinta de la del PSOE. Y lo hemos dicho abiertamente, no nos ha dado ni miedo ni complejo. Así hemos llegado a que se han aprobado muchísimas leyes, ese es el ejemplo que tenemos que seguir.

¿La izquierda está más cómoda detrás de la pancarta pero donde se cambian las cosas es en los despachos?

Tenemos que entrar en las instituciones, eso es así. Podemos no ha nacido como una fuerza de resistencia, ha nacido con la aspiración de gobernar porque así es como se cambian las cosas y no nos tiene que dar vergüenza decirlo porque es así. PSOE y PP no tienen ningún problema en decir que ellos aspiran a gobernar, ¿por qué tenemos que tener nosotros complejos? Si tú no estás en el gobierno, tus políticas no le llegan a la gente, es así de simple. Además, creo que tenemos que tejer una red de gobiernos progresistas, a nivel autonómico y local, porque si no los derechos que se están conquistando en el Congreso de los Diputados no le llegan a la gente.

Que a estas elecciones se presente por un lado la coalición que lideran Podemos e IU y por otro Adelante Andalucía, ¿es un fracaso de la izquierda?

A Adelante, una fuerza a la que respeto, le he ofrecido venir con nosotros y no ha querido, creo que eso ha sido un error porque habríamos tenido mucha más fuerza y la gente habría agradecido que la izquierda hubiese ido junta. A eso no lo quiero llamar fracaso, tengo que respetar profundamente su decisión de concurrir en solitario y mi relación personal con Sandra Heredia [candidata de Adelante Andalucía] es muy buena, está haciendo un buen trabajo. Pero que la izquierda hubiese ido junta habría sido una gran noticia para Sevilla.

Con el debate de RTVE nosotros lo único que hemos hecho ha sido reclamar lo que nos corresponde como coalición de Podemos e Izquierda Unida. No hemos pedido que expulsen a nadie, sólo que no nos resten lo que nos corresponde

¿No es un error entonces haber presentado el recurso que ha sacado a Adelante del debate de Televisión Española?

Esto no ha sido así, el objetivo no era ese. Hablamos de la ocupación de los espacios en campaña y ahí ha habido un error, porque lo que antes se conocía como Adelante Sevilla era una coalición de Podemos e IU. Nosotros encantados de que estén en el debate, de hecho nos ha sorprendido bastante que no tengan espacio, pero lo que no queremos es que nos reste a nosotros. Si todos los partidos nos ponemos de acuerdo, estamos dispuestos a ceder parte de nuestro espacio para que Adelante tenga su sitio. El objetivo no era echar a Adelante, era que no nos quitaran lo que es nuestro.

Pero eso es tan fácil como no haber presentado el recurso, ¿no?

No, porque nos estaban restando por ejemplo ubicaciones para poner nuestra publicidad, teníamos menos de las que realmente nos corresponde. No se trata de expulsar a nadie, se trata de que nos reconozcan lo que nos toca a Podemos e IU. Esa era la situación.

¿Esto no abona la imagen de división de la izquierda y hace más difícil evitar el desencanto de su electorado?

Es verdad que puede dar esa sensación, pero nuestros votantes merecen que tengamos la representatividad que realmente nos corresponde. La resolución ha sido de la Junta Electoral, nosotros lo único que hemos hecho ha sido reclamar lo que nos corresponde como coalición de Podemos e Izquierda Unida. No hemos pedido que expulsen a nadie, sólo que no nos resten lo que nos corresponde, ya está.

Ya de lleno en su primera experiencia electoral, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención del mundo de la política visto desde dentro?

La sensación de pelea y a veces la teatralización, como PP y PSOE tirándose los trastos a la cabeza con una beligerancia que creo que aleja a la ciudadanía de la política. No estoy nada de acuerdo con esa forma de hacer política, porque a la hora de la verdad, cuando tienen que ponerse de acuerdo para un pelotazo urbanístico, lo hacen. Así lo han hecho para que Altadis sea un hotel de lujo, para que la Gavidia se convierta en otro hotel o para que en Palmas Altas haya un pedazo de centro comercial. PSOE y PP se tiran los trastos a la cabeza pero luego se ponen de acuerdo cuando hay que dar un pelotazo urbanístico, ¿esto qué es? Con nosotros en el gobierno esto no se hubiera hecho.

En estos casos, la crítica a Podemos e IU ha sido que están en contra de proyectos estratégicos para la ciudad.

Pero es que no estoy de acuerdo, un hotel de cinco estrellas no es un proyecto estratégico para la ciudad. Tenemos ya demasiados hoteles de cinco estrellas, demasiados pisos de lujo y demasiado suelo vendido a lobbies, ahora mismo esto no responde a las necesidades de la ciudadanía. Cuando se habla de proyectos estratégicos, ¿en qué estamos pensando, en aumentar los beneficios de los lobbies inmobiliarios y turísticos? Porque Muñoz a veces parece más un promotor inmobiliario o turístico que un alcalde.

¿Qué es entonces un proyecto estratégico para usted?

Yo lo que creo es que los barrios están olvidados, que hay que hacer proyectos estratégicos para los barrios. Sevilla tiene que salir en las portadas porque ha conseguido vencer la desigualdad que hay entre los barrios. A mí me encantaría ser la alcaldesa que sale en las noticias porque ha conseguido sacar a los barrios de Sevilla de la lista de los más pobres de España, no porque ha traído los premios Grammy. Que eso está muy bien, no tengo nada en contra, pero que una cosa tiene que ir de la mano de la otra.

¿A los barrios más pobres se les echa menos cuenta porque la abstención es muy alta en ellos?

Es al revés, estos barrios están abandonados y por eso la mayoría no vota, es la consecuencia. Por eso yo quiero ilusionar a esas personas, que nos vean como parte de ellos, como parte de la calle, que lo que queremos es entrar en las instituciones para transformar los barrios, para que haya una sociedad más igualitaria en Sevilla. Una sociedad desigual es una sociedad que no tiene futuro, es como una mesa coja, no se sostiene. No se trata de echar a pelear barrios con barrios por los servicios, se trata de que todos los sevillanos tenemos el mismo derecho a los mismos servicios. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda.

¿La desigualdad es el principal problema de Sevilla, por encima de la presión turística, la limpieza o la seguridad?

La derecha, el PP pero sobre todo Vox, está dando una imagen muy pesimista de Sevilla que no es real, diciendo por ejemplo que es una ciudad insegura. Sí creo que se necesita un cambio, pero para afrontar esa situación de desigualdad tan importante que hay. Al final todo está relacionado: el hecho de que seamos una ciudad muy turística hace que los servicios públicos se concentren en la zona donde están los turistas en vez de en los barrios. El transporte público también está más centrado en llevar personas al centro que en dar servicio a los barrios, y con la limpieza pasa lo mismo. Esto es como una onda expansiva.