La Junta Electoral expulsa al partido de Teresa Rodríguez en Sevilla del debate de RTVE tras una denuncia de IU y Podemos

El mismo día en que el CIS le da la victoria al PSOE en Sevilla y deja a Antonio Muñoz en puertas de gobernar con el apoyo de la confluencia de izquierdas, esa confluencia muestra sus primeras diferencias de cara al 28M. Según ha podido saber SevillaDiario, ha fructificado una denuncia de Podemos y de la coalición Para la Gente (marca electoral de IU, Más País Andalucía, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz en Cádiz, Granada, Jaén y otros 200 municipios) ante la Junta Electoral Provincial para expulsar del debate electoral en RTVE a la candidata de Adelante Andalucía a la Alcaldía de la capital hispalense, Sandra Heredia, concejal no adscrita en el ayuntamiento hispalense tras ser expulsada de Podemos en julio de 2021.

Adelante Andalucía presenta a Sandra Heredia como "la candidata de los barrios de Sevilla"

Más

No le debe sonar a nuevo a Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, ya que el escenario es calcado al vivido en mayo de 2022, un mes antes de las elecciones andaluzas, cuando la coalición de izquierdas Por Andalucía, liderada por IU y Podemos, presentaran hace justamente un año, ante la Junta Electoral de Andalucía en aquel caso, un recurso contra el plan de cobertura de la campaña de Canal Sur en aquella ocasión, que incluía a Teresa Rodríguez en los debates entre candidatos, en el reparto de los espacios informativos y las entrevistas de los aspirantes de cara a las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022.

RTVE tiene previstos tres debates en capitales de España, uno de ellos en Sevilla con los seis candidatos (tres hombres y tres mujeres), y en el plan de cobertura se contemplaba la presencia de todas las fuerzas que están en el Ayuntamiento de Sevilla, de la que es concejala Heredia. El ente público había considerado a Adelante Andalucía como grupo político significativo, pero la Junta Electoral de Sevilla estima el recurso de Podemos “por cuanto no es posible atribuirle tal consideración”.

Las alegaciones de 'Para la Gente' aludían también al “incorrecto tratamiento al partido Adelante Andalucía” respecto a “cierta confusión provocada por la identidad de nombres con la coalición del año 2019”, apuntando que “en el caso de este partido político no concurre ninguno de los requisitos establecidos en la LOREG ni en las resoluciones de la JEC que justifique un especial tratamiento en el plan de cobertura”. Argumentó la coalición ante la JEP que Adelante Andalucía “se constituyó en el registro de partidos políticos el 20 de diciembre de 2019, después de las elecciones municipales, por tanto, evidentemente no es un partido representativo ni se le puede dar el tratamiento de quien obtuvo un 5% pero no alcanzó representación”, como así asume la Junta Electoral de Sevilla.

Pese a que esta misma semana Adelante Andalucía había participado en una reunión con el resto de partidos acordando los detalles del debate, fuentes conocedoras del proceso confirman la existencia de la denuncia de 'Para la Gente' y la consecuente expulsión de Heredia al atender la petición en ese sentido de Podemos y de la citada coalición.

Se da la circunstancia extraordinaria de que hace menos de un mes nacía Adelante Izquierda Gaditana de la fusión de Adelante Andalucía-Cádiz con Izquierda Gaditana, reconstryendo parcialmente la confluencia entre Adelante y la marca electoral Izquierda Gaditana, que no es otra cosa que la unión de Podemos, IU y otras agrupaciones menores, aunque en ese caso se caía Podemos.