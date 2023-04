Podemos se descuelga del acuerdo de las izquierdas para el Ayuntamiento de Cádiz que une a Adelante Andalucía e IU

Son todos los que están, pero no están todos los que son. La izquierda de Cádiz llevaba meses conversando para acudir a las próximas elecciones municipales a través de una confluencia y ha sido ahora cuando han llegado a un acuerdo. Al límite de que venciera el plazo legal de la junta electoral nace Adelante Izquierda Gaditana, de la fusión de Adelante Andalucía-Cádiz con Izquierda Gaditana. Recontruye así parcialmente la confluencia entre Adelante y la marca electoral Izquierda Gaditana, que no es otra cosa que la unión de Podemos, IU y otras agrupaciones menores. Aunque en este caso se ha caído Podemos.

David De la Cruz, un candidato continuista para sustituir a Kichi en Cádiz: "Hemos mostrado un modelo distinto de hacer política"

Podemos se ha mostrado crítico con este proceso de fusión. Podemos ha explicado en un comunicado que habrá una papeleta de su formación en las municipales y que, pese a haber puesto “un gran empeño” en estar dentro de la confluencia Izquierda Gaditana, “no pueden engañar a su militancia ni a sus votantes, haciéndoles creer que, tras la irrupción de Adelante Cádiz y sus imposiciones electoralistas en este espacio, Podemos iba a estar realmente presente”.

Así pues, la alianza que presume de estar a la izquierda del PSOE se ha blindado para que la marcha de José María González, Kichi, no sea un escollo tan grande. Se sabe desde hace meses que el alcalde no repetirá tras dos legislaturas y la apuesta ha sido la de aglutinar el mayor número de voces y de fuerzas en un camino que no ha sido sencillo. En las redes sociales ya ha mostrado su apoyo a la nueva formación.

¿Sabes lo que te digo?



Que Adelante Izquierda Gaditana pic.twitter.com/qcIqRJ3mEW — José María González ۞ (@JM_Kichi) 14 de abril de 2023

El candidato a la alcaldía será el periodista David de la Cruz, que se ha mostrado muy feliz: “Ha costado, ha sido muy difícil y no lo voy a negar, pero ahora estamos con una felicidad tremenda y vamos a salir a comernos las próximas elecciones municipales. Lo hacemos desde la ilusión y así es más fácil. Podemos anunciar que Cádiz va a seguir contando con un gobierno de izquierdas, íntegro y el más social que ha tenido nunca en la historia de la democracia”.

No ha hecho la menor referencia a Podemos ni a los motivos que han hecho que se haya desmarcado de la fusión. Se centra en dar las gracias “a la gente que ha estado en la mesa de negociación con mucho talante, con empatía y comprendiendo la diversidad y el encaje de este proyecto. Si no hubiera sido por esa predisposición, habría sido imposible. Cuando se habla de unidad no debe ser una suma de siglas, sino que detrás debe haber un mandato de la calle y de mejorar la vida de la gente”.

A falta de confirmación, la número dos será Helena Fernández, abogada, experta en criminología, profesional del ámbito social con menores y colectivos en las Administraciones Públicas y emprendedora. “Ha sido un proceso dificultoso donde el objetivo era continuar con el gobierno como con el modelo de ciudad que iniciamos en 2015. Es un acto de generosidad de los compañeros y compañeros de las formaciones políticas y de los movimientos sociales. Hemos cedido todas las partes y es un acto de obediencia y de amor a la ciudad de Cádiz”. Todas las partes aseguran que de esta unión va a salir “una formación muy inclusiva y un equipo muy feminista”.