Cadáveres en descomposición y puestos sin cubrir en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Cádiz es noticia por la denuncia que ha realizado UGT sobre la suspensión de autopsias por falta de auxiliares. Según el sindicato, de los 30 cadáveres que cuenta en sus instalaciones 16 de ellos no han sido identificados ni reclamados y algunos se encuentran en pésimo estado de conservación. Cadáveres pudriéndose e infecciones de gusanos conforman la imagen dantesca que se denuncia por parte de UGT.

“El servicio de patología forense debería contar con cuatro auxiliares, pero uno se ha jubilado, otra plaza está vacante y no se cubre desde hace años, había una persona de baja por estrés y el único que quedaba tenía que hacer frente a todos los turnos, hasta el punto que ha llegado a su límite y también ha enfermado. Así las cosas, los forenses no pueden realizar su labor y las autopsias en Cádiz se suspenden hasta nuevo aviso”, aseguran desde UGT en una publicación de Diario de Cádiz.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de Cádiz, que niega la versión del sindicato: “No es cierto que se hayan dejado de hacer autopsias. No había cadáveres para practicar autopsia, puesto que el domingo no se produjo ningún levantamiento. Este martes sí se habían recibido cuerpos de los levantamientos realizados ayer [martes] y se han practicado las autopsias”.

Desde la Junta de Andalucía se puntualiza que el IML de Cádiz tiene tres auxiliares de autopsias, que uno de ellos se ha jubilado y dos están de baja. “La última se produjo este mismo lunes y la Consejería ha intentado cubrir estas bajas, pero nos hemos encontrado que en varios casos han renunciado al puesto antes o tras la incorporación. Mañana mismo [miércoles] está prevista la incorporación de un interino para cubrir una de las bajas y se continúan con las gestiones para cubrir las bajas tras las renuncias que hemos tenido”.

UGT señala que algunos candidatos renunciaban al puesto por lo que se encontraban: “Algunos candidatos llegan sin saber si quiera a lo que se enfrentan. Cuando ven el cadáver, cuando se les dice lo que tienen que hacer, los hay que renuncian directamente. Otros necesitan el empleo y lo intentan, pero carecen de formación y los forenses no tienen tiempo de formar a nadie. Ese, además, no es su cometido. Los forenses tienen una labor fundamental en el sistema judicial y los auxiliares son sus manos, así que sin ellos no queda más remedio que suspender las autopsias de momento. Es muy triste que un servicio que funcionaba a la perfección, que debía tener cuatro auxiliares, se quede con ninguno”.

Titulación de graduado escolar

El sindicato ha llegado a mandar un escrito para que se haga la cobertura con función pública, porque hasta el momento cualquiera que tenga simplemente la titulación de graduado escolar puede acceder a ese puesto de auxiliar de autopsias. “Para este puesto no está capacitado todo el mundo”, señala el sindicato.

La Junta responde sobre la elevación de categoría del personal de autopsias y la exigencia de una formación específica que “es un problema que viene arrastrándose durante años y que este Gobierno ha solucionado”. Afirman desde la Consejería que en los últimos meses se ha mantenido una negociación con los sindicatos que ha permitido la modificación del VI Convenio del personal laboral de la Junta.y que ahí se ha elevado la categoría profesional, lo que implica la exigencia de titulación específica para dicho puesto. “Sólo resta la inscripción y registro del VI Convenio para que se puedan aplicar estas modificaciones. Incluso en los presupuestos de 2024 contemplarán el incremento salarial que supone este incremento de categoría”, añaden.

No niegan desde la Junta de Andalucía que haya una acumulación de cadáveres en el tanatorio de Servisa de Cádiz. “Es una situación que llevamos denunciando desde hace meses y que incluso nos ha obligado a ampliar el número de plazas para cadáveres con la funeraria con la que tenemos contrato”.

La Consejería de Justicia señala que el IML tiene la obligación de custodiar los cadáveres hasta que el juzgado que corresponda dé la orden de que puede ser enterrado o incinerado. Por ello, la Delegación Territorial solicitó al TSJA que instara a los jueces de Cádiz a revisar y a emitir dichas resoluciones. Pone como ejemplo que este martes han recibido una certificación de la Sala de Gobierno del TSJA en la que se acuerda instar a los magistrados de Cádiz a revisar estos casos para que en aquellos que sea posible se acuerde la salida del cadáver de las instalaciones del IML para su entierro o incineración.