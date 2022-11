'Kichi' deja la política para cumplir su promesa de estar ocho años: “No ganar ni un euro más y no cambiarme de barrio fueron mis compromisos”

Era un secreto a voces en Cádiz y este miércoles ha quedado confirmado: José María González 'Kichi' no se presentará a la reelección como alcalde de la ciudad. El todavía regidor lo ha comunicado de una manera clara: “Honestidad, coherencia y el valor de la palabra dada a la gente. Os anuncio que mantengo mi compromiso y no me presentaré a la reelección como alcalde de Cádiz. Y me iré tranquilo porque en mi equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad”.

HEMEROTECA | La madre de Kichi, inesperada estrella del Carnaval callejero: un romancero que triunfa en las calles de Cádiz

Saber más

Desde su entrada en la política defendió a capa y espada un código ético firmado ante notario después de cada elección con el que adquiría su compromiso de transparencia y “no profesionalización” de la vida política. “No venimos a enriquecernos con la política sino a ofrecer un acto de amor a nuestros vecinos y a la ciudad”, decía en el acto de esa firma en 2019.

En 2015, cuando entró en la alcaldía, aseguró que su fecha de caducidad en el sillón de la alcaldía estaba marcada para 2023 y así va a ser. Lo puso en duda él mismo con alguna declaración posterior, pero ha sido consecuente con sus palabras. Ha comentado a sus allegados que ha esperado a este momento para anunciarlo para no perjudicar al proyecto de su partido, Adelante Cádiz.

Honestidad, coherencia y el valor de la palabra dada a la gente



Os anuncio que mantengo mi compromiso y no me presentaré a la reelección como alcalde de Cádiz



Y me iré tranquilo porque en mi equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad pic.twitter.com/qJkEoCIZae — José María González ۞ (@JM_Kichi) 23 de noviembre de 2022

En sus palabras de despedida destaca que ha sido capaz de demostrar que “la política no es un coto privado, que había otra forma de hacer política y que era preciso demostrar que la defensa de lo público, el derecho de la ciudadanía, la felicidad y la alegría no pueden convertirse en privilegio para unos pocos. No ganar ni un euro más y no cambiarme de barrio fueron mis compromisos”.

Fuentes municipales confirman que en el discurso pronunciado en un acto privado ha pedido perdón por los errores que ha podido cometer en las dos legislaturas y “por no haber sido sencillamente quien os hubiese gustado que fuera en cada momento”.

Ahora se plantea la batalla por la sucesión dentro del partido. Se inicia un proceso de primarias y las miradas se centran en Lola Cazalilla, concejala de Cultura, y David de la Cruz, portavoz de Adelante Cádiz.