La madre de Kichi, inesperada estrella del Carnaval callejero: un romancero que triunfa en las calles de Cádiz

Esto es Carnaval. En el de Cádiz nadie está libre de ser parodiado y de eso sabe mucho José María González, Kichi, alcalde de la ciudad, que ha estado muchos años vinculado al mundo de esta fiesta como componente de agrupaciones. En 2022 una de las sensaciones está siendo un romancero sobre la madre del regidor gaditano. El romancero es una modalidad del Carnaval callejero en la que una o dos personas ofrecen un repertorio en verso. En este caso Ana Magallanes, una carnavalera con un importante recorrido, encarna a la madre de Kichi, Milagri Santos, con el romancero llamado "Este año salgo de Milagri".

En ese Carnaval improvisado e imprevisible de la calle está teniendo una gran aceptación y por las redes sociales circulan diferentes vídeos sobre las actuaciones de Ana Magallanes en diferentes puntos de la ciudad. La propia Milagri Santos, la madre, ha felicitado a la carnavalera y ha encajado con buen humor las bromas de todo lo que surge en esa actuación. Ella es muy activa en redes sociales y en muchas ocasiones ha salido a defender a su hijo de las críticas que recibe por sus decisiones. Ahora le toca ser protagonista. "Qué tarde más entretenida llevo. ¿Quién quiere que le firme un autógrafo? Ana, chiquilla, que no paro, al final me llegó la fama", publica Milagri.

Ana Magallanes aparece con una peluca rubia y con una banda en la que muestra el lema que la madre de Kichi defiende con frecuencia en Internet: "Alcalde, siempre contigo". "He venido a defender el honor de mi retoño. Soy la madre del alcalde más grande de esta ciudad. El Kichi, el mejor del mundo entero. Es que alcalde se nace, imagínate quién era el delegado de su clase", dice en el romancero.

"Un día cantando en el Falla se dio cuenta de repente, que él quería estar sentado en el palco de allí enfrente. En cuanto en San Juan de Dios mi niño al fin juró el cargo, yo me juré defenderlo de to el que le dijera algo. Como yo vea en Facebook que alguien habla mal de él, lo pongo vestío de limpio aunque sea el Mark Zuckerbé". Son algunos de los buenos golpes de un repertorio que no tiene desperdicio.

"Las mujeres tenemos más poder del que quisieran algunos"

"Es un homenaje al matriarcado. Usar el estereotipo de la madre de esa protección de 'yo por mi niño mato'. Quería usar su imagen para representar a la madre de cualquiera de nosotros. Los que me oyen se sienten reflejados y por eso le hace gracia a todo el mundo. Está muy exagerado y parodiado, pero el objetivo es visibilizar que aunque no lo quieran permitir, las mujeres tenemos más poder del que quisieran algunos", explica Ana Magallanes a elDiario.es Andalucía.

Lleva 20 años saliendo en Carnaval y tuvo la delicadeza de hablar previamente con el alcalde y con su madre para aclararles lo que se podían encontrar en la calle: "Aunque sea Carnaval ilegal, yo antes de hacerlo se lo dije a Kichi. La madre se enteró también por mis redes sociales y se puso en contacto conmigo. Les conté mi intención porque me parecía lo correcto, no porque me quisieran vetar. Kichi lo vio perfecto porque sabe que va en el cargo, y ella también. Se mostró encantada y emocionada, no se imaginaba que nadie se pudiera fijar en ella para mandar un mensaje así", explica.

La intención de Ana es que la propia Milagri vea en persona su Romancero en la calle y está previsto un encuentro próximamente. Ana Magallanes es pedagoga y trabaja en sus talleres conceptos como la sensibilización en temas de igualdad y realiza cursos de sexualidad. En su perfil de Facebook Magallanes Pedagogía Igualdad le da visibilidad al trabajo que realiza con una perspectiva feminista.