El CIS le da la victoria al PSOE en Sevilla y deja a Muñoz en puertas de gobernar con el apoyo de la confluencia de izquierdas

Sevilla está más cerca de seguir con un alcalde del PSOE que de volver a tener un regidor del PP. Así lo considera la encuesta preelectoral elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de cara a las municipales del próximo 28 de mayo, según la cual el candidato del PSOE y actual alcalde, Antonio Muñoz, conseguiría entre 14 y 15 concejales frente a los 12-13 del aspirante popular, José Luis Sanz. Teniendo en cuenta que la mayoría absoluta está en 16 ediles, a los socialistas les saldrían las cuentas gracias a los tres concejales que sumaría la confluencia progresista que lideran Podemos e IU (Con Andalucía), mientras que Vox conseguiría 2-3 ediles. Ni Ciudadanos ni Adelante Andalucía obtendrían representación según esta encuesta.

El estudio confirma que las fuerzas están parejas entre PSOE y PP, aunque le confiere ventaja a los socialistas, que lograrían el respaldo del 39,6% de los votantes, mientras que los populares se quedarían con el 33%. El apoyo a la lista del PSOE sería muy similar al de 2019, cuando consiguió el 39,53% (que se tradujeron en 13 concejales) con una participación del 58,77% sobre la que el CIS no hace una aproximación en su encuesta.

El hecho de ser el partido que se imponga en las urnas puede ser determinante, ya que para el pleno de investidura no es necesario tener el respaldo de la mayoría absoluta de los concejales. De hecho, el PSOE gobierna en solitario desde 2015, cuando consiguió 11 ediles que aumentó a 13 en los comicios de 2019. En este sentido, Muñoz lo que necesitaría es que la suma de PP y Vox no llegue o supere los 16 concejales, una opción que el CIS no descarta si se cogen las horquillas más altas que le asigna a populares (13) y a la formación de ultraderecha (tres). Este escenario, si Con Andalucía (la unión de izquierdas integrada por siete partidos liderada por Podemos e IU) afianza los tres que le da el estudio, supondría que el PSOE se quedaría con sólo 12, un escenario que hasta la fecha no ha dado prácticamente ninguna encuesta.

La importancia de ser tercero

En la lucha por ser la tercera fuerza política en el Ayuntamiento hispalense, el CIS sitúa con ventaja a la confluencia de izquierdas (encabezada por Susana Hornillos) sobre Vox (con Cristina Peláez), con un 9,7% de respaldo frente al 7,7%. La coalición confirmaría de esta manera su base electoral, aunque perdería un concejal frente a los cuatro que obtuvo en 2019 con la fórmula Adelante Sevilla. Hoy Adelante Andalucía, liderado por Teresa Rodríguez, no lograría que su candidata (Sandra Heredia) entrase en el Consistorio sevillano, al sumar el 3,3% de los votos, lejos del 5% necesario para entrar en el pleno.

Peor es el panorama que se le plantearía a Ciudadanos, que pasaría de los cuatro concejales que obtuvo en 2019 a no tener representación. Entonces sumó el 12,45% de los apoyos en las urnas, pero ahora según el CIS no pasaría del 2,8%. De entre las formaciones que ahora no tienen presencia en el pleno la más votada sería el Partido Animalista (Pacma), que obtendría un respaldo del 1% del electorado.