Aumesquet (Ciudadanos): “A quien le demos el gobierno, primero tendrá que despolitizar el Ayuntamiento de Sevilla”

“Rebélate”, le pide a los sevillanos desde los carteles electorales, un mensaje que combina con propuestas encaminadas no sólo a acabar con lo que considera que son “privilegios” de los políticos en el Consistorio hispalense, sino a “despolitizar” la institución. Miguel Ángel Aumesquet (Sevilla, 1962), candidato a la Alcaldía hispalense, asume con resignación las preguntas sobre el hundimiento de Ciudadanos, pero insiste en que “no estamos muertos”. Pero para certificar esto, asume que tendrá que conseguir al menos 18.000 apoyos el 28M, lo que reconoce que no es tarea fácil: “Son muchos votos”.

¿Cómo convence a un sevillano para que vote a Ciudadanos cuando el barco está en plena tormenta y se está desguazando?

Bueno, a ver, no participo de esa visión, creo que el barco se está refundando. Evidentemente hemos pasado un tiempo malo y las encuestas no nos dan, pero lo que quiero recordar es que estamos en unas elecciones municipales y aquí no se presenta ni Sánchez ni Ayuso ni Arrimadas. Aquí estamos hablando de la gestión de las tasas y los tributos, y estoy obsesionado con que las tasas y los tributos que pagan los sevillanos reviertan en los sevillanos, en su calle, en su seguridad, en su parque, en la forma de poder habitar la ciudad. Y también con que la ciudad sea capaz de atraer nuevas inversiones de vanguardia. Vamos a gestionar los recursos pensando en los sevillanos y no como hasta ahora, que engordan la nómina de políticos en el Ayuntamiento y sus privilegios.

¿Votar a Ciudadanos es hoy una cuestión de fe?

No, votar a Ciudadanos es cuestión de querer cambiar las cosas en Sevilla, como ha ocurrido en la Junta de Andalucía y como ha ocurrido en las ciudades en las que hemos gobernado y son las que más suben: Córdoba, Badajoz, Ciudad Real, Zaragoza… Son ciudades punteras en movilidad, en arbolado, en animalismo, en vivienda pública, son las ciudades líderes. Porque nosotros cuando llegamos es para gestionar. En el Ayuntamiento no se debería hacer política, sólo gestión de los recursos, y eso hemos demostrado que sabemos hacerlo. Somos los mejores gestores porque no tenemos ni mochilas, ni gente que colocar, ni obligaciones con nuestro partido. Cuando nos reunimos con colectivos nos dicen que llevamos las mejores propuestas, pero como hay una obsesión por transmitir que Ciudadanos está muerto, pues la gente nos da por muertos. Pero muertos no estamos, estamos trabajando y consiguiendo cosas para los sevillanos.

¿Ciudadanos todavía puede influir en la política municipal?

Ciudadanos va a ser determinante. Hay un mensaje que está calando en la sociedad y que en cada reunión que tengo con entidades o asociaciones nos lo dicen: si gobierna el PP sí o sí será bajo el yugo de Vox, que ya sabemos cómo irrita a sus socios, y si gobierna el PSOE será reproduciendo el Gobierno central, poco colaborativo y muy de enfrentamientos. La tercera opción es que en ese gobierno esté Ciudadanos, que ha demostrado donde ha gobernado que es un partido de llegar a acuerdos. Ciudadanos es la clave para que los extremismos no lleguen al gobierno, porque sería politizar todavía más la vida de los sevillanos, que ya están hartos del politiqueo y lo que quieren es que les gestionen la ciudad. Lo que ocurre es que PSOE y PP saben que, para pactar con nosotros, primero vamos a despolitizar el Ayuntamiento, y eso les pone muy nerviosos porque saben que se les acaba el chollo, que esto dejará de ser su agencia de colocación. No sé si seremos unos románticos, posiblemente sí, pero nosotros estamos aquí para gestionar los tributos mejor que nunca, porque esta sociedad se mueve a base de los impuestos que pagan los ciudadanos para obtener unos servicios. Y algunos de esos servicios, sobre todo municipales, están mermados porque esos dineros van dirigidos a mantener a los políticos.

En el Ayuntamiento, la gestión de las áreas tiene que estar fuera de las manos de los políticos, ya hay 31 concejales que elige el pueblo, a partir de ahí no debe haber más políticos

¿Tiene la sensación de que está vendiendo un producto que ahora mismo no le compran?

Lo que creo de verdad es que los sevillanos están hartos, hartos de que Sevilla lleve parada más de 20 años. Todos lo ven así menos Antonio Muñoz [alcalde y candidato del PSOE], que ve un mundo de Disney, de Yupi, con los Grammy, con los MTV, con los Goya, pero eso no mantiene una ciudad. A Sevilla hay que sacarla del siglo XX y meterla en el XXI. Yo llevo una lista de 31 profesionales que hoy están trabajando en la vida privada, si seguimos dejando la ciudad en manos de políticos profesionales que llevan 20 o 30 años como concejales o como asesores políticos o como parlamentarios, la ciudad va a seguir sin evolucionar.

Esto tiene su punto populista, ¿no? Usted es político y dice que quiere hacer una política sin políticos.

Nosotros siempre hemos dicho que íbamos a acabar con el politiqueo, con los cargos nombrados a dedo y con los chiringuitos, y los dos grandes partidos pensaron que esto era demagogia, una forma de captar votos. Pues llegamos a la Junta de Andalucía y no ha habido nunca menos cargos a dedo, pero en cuanto nos hemos ido ya hay más con el PP de los que tenía Susana Díaz. En el Ayuntamiento, la gestión de las áreas tiene que estar fuera de las manos de los políticos, ya hay 31 concejales que elige el pueblo, a partir de ahí no debe haber más políticos porque esto es un órgano de gestión y la gente paga mucho para tener aceras limpias y calles alumbradas. Aquí no decidimos del sí es sí, ni sobre Bildu o cuestiones de inmigración. Lo que antes era clase media, hoy clase exprimida, lo paga todo y nunca accede: no llega por poco a una beca, a una subvención o a una ayuda, pero lo paga todo. Hay un grupo grande de esta clase exprimida que está harta ya de eso y de ver que la ciudad no se mueve, que estamos en la Sevilla de la Expo 92.

¿El debate nacional no le conviene? Porque sí lo están usando mucho PP y Vox.

Eso lo están haciendo el PP, Vox y en cierta medida también el PSOE, en tanto en cuanto les atrae la polarización. Hace unos todos discutíamos si tenía razón Bolaños o tenía razón Ayuso, pero todos, de IU a Ciudadanos, porque nos llevaron a ello y había que tomar posición. El señor Muñoz y el señor Sanz se van a dedicar a la vieja política, y lo que hay que hacer es una política nueva para ilusionar a la gente. Y eso se hace recuperando la ilusión que fuimos para millones de españoles y comportándonos como entonces, con personas de la sociedad civil y profesionales capacitados para gestionar grupos y gente sin intereses políticos espurios de continuar en política.

Habla de vieja política, pero Ciudadanos ha envejecido muy rápido.

No sé si es porque le hemos defraudado a la gente, porque fuimos en un momento distintos y dimos esperanza. Albert Rivera cometió un gran error pero se fue, en el PP y el PSOE se cometen grandes errores, no se va nadie y los perdonamos. A nosotros no se nos perdonó. Pero nosotros ni metemos la mano en la caja ni colocamos a amiguetes en las instituciones. La sociedad está madurando y está harta de que sus instituciones manejen su dinero en beneficio del partido que esté gobernando y no en beneficio de los ciudadanos.

¿No es un mensaje muy del 15M eso de aglutinar el malestar ciudadano ante la clase política?

Yo lo que me pregunto es por culpa de quién no hay puentes sobre el río. O por qué a nuestros hijos, esos que están hartos de escuchar que son la generación mejor preparada, les obligamos a marcharse de Sevilla. Eso ocurre porque los políticos, PP y PSOE durante los últimos 30 años, han hecho mal la ciudad y no la han gestionado. No sé si es populismo, pero es la realidad. Sevilla tiene todo el potencial para ser la mejor ciudad del sur de Europa, para vivir, para invertir y para crear una familia. Por eso duele más que esto no lo hayan aprovechando los políticos que han gobernado hasta ahora.

¿Qué es lo que está fallando?

Todo cuelga de la transformación económica. Esto es como un hogar: si queremos tener buenos muebles o pagar la mejor educación a nuestros hijos, tenemos que tener unos ingresos. Para conseguir inversiones de vanguardia en Sevilla proponemos una Delegación de Transformación Económica que cree una Dirección General de Autónomos, Hosteleros y Comerciantes. Y también una Dirección General de Parques Empresariales, para convertirlos en parques científicos y tecnológicos. Aprovechar también la Universidad como palanca tractora y poner la ciudad guapa, que supone reclamar las infraestructuras que necesitamos. En los últimos 40 años ya son 16 los ministros que han dicho que van a hacer el Metro, la SE-40 o el tercer carril de la autovía de Huelva.

No vamos a tener inconvenientes para llegar a acuerdos, porque fuimos los primeros en sacar nuestro programa y ya hay cuatro medidas que nos ha copiado el señor Sanz y tres el señor Muñoz

¿Contra qué quiere que se rebelen los sevillanos, como ahora les pide desde los carteles electorales?

Queremos que el sevillano se rebele contra lo de siempre, contra los que prometen cosas y luego no hacen nada. Yo quiero que se rebelen contra un Zoido que prometió 5.000 viviendas públicas e hizo cero o contra un Espadas y un Muñoz que han prometido 10.000 y han hecho 85, de las que sólo han logrado entregar 42. Quiero que se rebelen contra las mentiras continuas y contra las promesas recicladas que desempolvan cada cuatro años, porque encima no tienen ni la originalidad de cambiar el mensaje.

Lo que sí tienen claro es que quieren entrar en el gobierno municipal, ¿no?

A quien le demos el gobierno, primero tendrá que despolitizar el Ayuntamiento, eso significa que vamos a poner profesionales y funcionarios al cargo y también el fin de los privilegios políticos. Nada de lo que no tenga un sevillano lo va a tener un político regalado por los sevillanos: tarjetas médicas, coche oficial o sueldos altos. A partir de ahí nos sentamos y hablamos de los 12 pilares de nuestro gobierno, pero no vamos a tener inconvenientes para llegar a acuerdos, porque fuimos los primeros en sacar nuestro programa y ya hay cuatro medidas que nos ha copiado el señor Sanz y tres el señor Muñoz. Me lo están comprando todo, lo cual significa que les gustan nuestras medidas.

¿Y para gobernar les da igual carne que pescado, el PSOE o el PP?

No nos da igual, pero tenemos unas líneas naranjas que tienen que aceptar y luego vemos su proyecto de ciudad, si es que lo tienen. A partir de ahí veremos con quién, pero en principio no tenemos inconveniente con ninguno. PSOE y PP tienen la mayor masa de votantes, pero no están preparados para gestionar, y eso es lo que nosotros les vamos a implementar.

Nos estamos cargando el turismo. Hemos convertido un caso de éxito, que medio mundo quiera venir a Sevilla, en un hecho de fracaso por el provincianismo de quedarnos con todo en vez de darle a la provincia

Si tuviera que resumir su programa en tres propuestas, ¿cuáles serían?

Lo que más me obsesiona es la transformación económica de la ciudad sin renunciar al turismo. Eso sí, hay que gestionar de otra manera porque nos estamos cargando el turismo, hemos convertido un caso de éxito, que medio mundo quiera venir a Sevilla, en un hecho de fracaso por el provincianismo de quedarnos con todo en vez de darle a la provincia. Así que lo primero sería una transformación económica que atraiga nuevas empresas para que la gente no tenga que emigrar de nuestra ciudad y que también hará que se transformen los barrios más pobres. Otra cuestión es profesionalizar la gestión, que esto no sea un nido de colocación de políticos muchas veces de desecho. Y una tercera obsesión son los jóvenes, porque el futuro de una ciudad son sus jóvenes, y aquí no les estamos dando ni empleo ni vivienda asequible ni el tipo de movilidad que demandan.

¿El turismo se ha convertido en un problema en Sevilla?

Empiezo a ver que hay un cierto rechazo porque los gobernantes no se han preocupado de explicarle a la sociedad todos los beneficios que tiene, que son muchos. Pero el exceso de éxito te puede llevar al fracaso, y en Sevilla está ocurriendo por falta de gestores que supieran prever los límites que había que poner. Porque además hay una permisividad con la ilegalidad tremenda, que hay un 30% de veladores en las calles que no tienen autorización, estos hosteleros malos lo que hacen es perjudicar a los buenos, que son la mayoría. Y también hay hasta un 20% de pisos turísticos ilegales que perjudican a los legales, posiblemente no habría esta gentrificación si hubiera un cierto control.

¿Le ha dolido el paso a las filas del PP de Álvaro Pimentel, anterior candidato de Ciudadanos?

No nos ha dolido, nos ha decepcionado porque cuando decidió rechazar la oferta del partido de continuar como candidato nos dijo que quería volver al sector privado. Luego hemos comprobado que no era cierto, que esto era algo que estaba urdido desde julio del año pasado. El perfil de Álvaro es mucho más del PP que de Ciudadanos y esto no creo que nos quite votos, antes al contrario, porque su fichaje ha creado un cierto rechazo en el PP.