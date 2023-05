Sandra Heredia, Adelante: “La gente tiene que sentir que en su barrio puede vivir y que Sevilla también es suya”

Sandra Heredia (Córdoba, 1985) lleva cuatro años como concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, los dos últimos como edil no adscrita tras su expulsión de Podemos por las tensiones asociadas a la ruptura con la formación morada de Teresa Rodríguez (con la que comparte foto en su cartel electoral) y la refundación de Adelante Andalucía. Define su candidatura como la de los barrios, cree que el de la turistificación es un problema que irradia a toda la ciudad y subraya que “hay muchos sevillanos que sienten que no están invitados a la fiesta, que de ellos no se acuerdan”. Y sobre todo, lamenta que Sevilla “ahora mismo no es una ciudad habitable, no te puedes ni sentar en los bancos porque o no hay o los quitan”.

¿Se ve dentro del Ayuntamiento a partir del 28M? Porque en función de la encuesta que se coja, o entran por los pelos o se quedan en la puerta.

Nosotras nos vemos dentro, y tal y como están las demás fuerzas creo que podemos ser determinantes y que podremos sumar para el bloque de la izquierda. El objetivo es ser un dique de contención de la derecha, que no gobierne ni la derecha ni la ultraderecha, porque al PP le va a hacer falta la ultraderecha en el Ayuntamiento. Lo que queremos es que en Sevilla gobierne la izquierda, pero una izquierda de verdad, que después al PSOE se le olvida y se va de su posición de supuesta izquierda.

Lo que sí tienen claro es que descartan entrar en el gobierno local, ¿eso no es revelar sus cartas con mucha antelación?

No, lo que ocurre es que queremos ser sinceras, que es una seña de identidad nuestra. Somos gente de los barrios que estamos trabajando en muchos sitios y a la gente hay que hablarle con naturalidad, porque eso no abunda.

Pero desde la oposición siempre se va a influir mucho menos que desde dentro de un gobierno, ¿no?

No tiene por qué, viendo cómo pueden ser de ajustados los resultados también se conseguirán cosas siendo una oposición responsable y constructiva. En estos dos últimos mandatos el PSOE ha necesitado el apoyo del resto de los grupos para los presupuestos y para todas las medidas, hemos visto que ha ido girando para la izquierda o para Ciudadanos. No tienes que estar en un cogobierno para conseguir cosas, porque además al final el grande se come al chico, eso ya lo hemos visto en Andalucía con IU y el PSOE. Y no es cuestión de que nos quedemos sólo detrás de la pancarta, si te lo tomas de una manera responsable puedes trabajar y cambiar cosas.

¿Cuáles serán sus mínimos irrenunciables si llega el momento de pactar con el PSOE?

Pues la regulación de las viviendas con fines turísticos. En nuestro plan turístico proponemos una moratoria de cuatro años y una auditoría para saber lo que tenemos pero que sea real, porque el PSOE dice que ya está regulando. Y la realidad que estamos viendo es que no, que no funciona, y eso se nota en que ahora en campaña todos los partidos se han subido a este carro. Otra medida concreta que queremos es un plan de empleo para los barrios obreros de la ciudad que están encabezando los ranking nacionales de pobreza, pero programas reales. Nadie tiene la varita mágica para estos barrios, pero planes de este tipo tienen que estar muy bien cerrados y contar con un Ayuntamiento valiente que sea capaz de desarrollarlos. Nosotras no vamos a renunciar a esto, lo que vamos a pedirle al PSOE es valentía, porque tampoco son cuestiones muy fuera de lo que ellos están prometiendo. Eso sí, fijando las cosas con nombre y apellidos.

Me han intentado echar de los debates de televisión. Como persona de izquierdas, la pena que me queda es que Podemos e IU prefieren darle más espacio a la derecha que hacer un dique de contención y que seamos más voces para rebatirla y coartarla

¿Adelante Andalucía tiene la culpa de que no haya un bloque de izquierdas unitario?

Se está repitiendo el mantra de que somos los malos malísimos de la película, y quiero decir muy claro que quienes se salieron y rompieron el proyecto de Adelante Andalucía fueron Podemos e IU, porque esto nació para las elecciones andaluzas de 2018 y en todos los discursos decíamos que era una fuerza de obediencia andaluza. Los que lo rompieron fueron ellos, no quisieron seguir con esa fuerza andaluza.

Sea como sea, eso no evita la sensación de fractura que al final transmite la izquierda.

Pero es que hay que decirle a la gente que no pasa nada, que eso ya lo hacen vascos, catalanes o gallegos. Yo no veo que le estén preguntando todo el día a ERC o a la CUP que por qué no van con los Comunes. Y fuera de Cataluña, te hablo de Compromís, de las Mareas, del BNG... No se lo preguntan constantemente. No se dan cuenta de que es un error ese mantra que repiten tanto IU como Podemos, e incluso el PSOE, porque están intoxicando. Así que vamos a dejarlo.

¿Si al final las cuentas no salen para que gobierne la izquierda se le va a echar la culpa a Adelante?

¡Pero si ya nos vienen echando la culpa de todos los males! Y también me han intentado echar de los debates después de un acuerdo firmado por todos los partidos, como persona de izquierdas la pena que me queda es que prefieren darle más espacio a la derecha que hacer un dique de contención y que seamos más voces para rebatir y coartar a la extrema derecha. De verdad que eso preocupa. Y que es muy feo, pero muy muy feo aunque digan que no, ahí están los documentos con la denuncia.

¿Qué matiz diferenciador introduce Adelante Andalucía dentro de la izquierda de cara a entrar en el Ayuntamiento de Sevilla?

Lo que tenemos muy claro es que vamos a pedir lo mismo en el Parlamento, en el Ayuntamiento y en el Congreso de los Diputados, así que tendremos mano abierta para no deberle nada a Madrid. Somos una fuerza de obediencia andaluza, ese es nuestro punto fuerte. Después en los programas coincidimos en temas de cambio climático, feminismo, derechos de las personas trabajadoras... La diferencia es que somos un partido de obediencia andaluza, no nos va a temblar el pulso al pedir mayor financiación para Andalucía y para Sevilla para superar la infrafinanciación histórica que sufrimos. Tenemos las manos libres para pedir. Y luego también hay una realidad y es que tenemos implantación en los barrios desde hace mucho tiempo, trabajamos con los movimientos sociales. Por eso llevamos medidas muy concretas y muy específicas, porque al final con los grandes discursos se pierde la realidad de los barrios, y por eso decimos que somos la candidatura de los barrios, porque los conocemos.

Con lo ajustado que parece el pulso entre PSOE y PP en Sevilla, ¿teme perder respaldo si el PSOE apela a un voto útil?

Pero eso lo hacen en todas las elecciones, siempre pasa igual con los partidos que ahora mismo tenemos menos representación. En las autonómicas del año pasado se usó mucho lo del voto útil frente a la extrema derecha, y eso al final le vino bien al PP. Y luego a los que estamos a la izquierda del PSOE nos culpan de los resultados, pero al final los socialistas tendrán que asumir su error. Con los partidos chicos, siempre el grande intenta o comérselo o acusarlo. Pero bueno, que la gente también agradece tener una papeleta andaluza que poder coger.

¿Qué es lo primero que habría que arreglar en Sevilla?

El turismo hay que regularlo porque esta cuestión está también en el auge del precio de la vivienda, es imposible alquilar un piso en esta ciudad, por menos de 600 euros no lo encuentras. Luego también afecta a la pérdida del comercio local, que está desapareciendo en muchísimos barrios frente a las grandes empresas que abren 24 horas los siete días de la semana. Un comercio pequeñito no puede afrontar ni esos precios ni esos horarios. Y luego también no reconocemos nuestros barrios, estamos perdiendo la identidad.

¿Lo del turismo lo considera incluso más grave que la cuestión de los barrios desfavorecidos?

Encabezamos el ranking de los seis barrios más pobres del Estado español y ese es el otro gran tema importante, pero es que en parte el problema va de la mano porque es un reflejo de las políticas que se están aplicando: todo el foco al turismo, a los grandes eventos, a las grandes construcciones de hoteles... Y la degradación de los barrios está aumentando, lo digo porque en 2009 empecé a trabajar en este ámbito y en estas zonas ha habido una eliminación de programas transformadores. Después dicen que la gente quiere vivir de las ayudas, y eso es mentira, la gente quiere vivir bien, tener un trabajo digno, que su niño tenga un futuro… En Sevilla tenemos unos datos muy alarmantes desde hace años, y la Unión Europea nos está dando toques con la escuela segregada o la infravivienda. Y aquí el Ayuntamiento de Sevilla como quien oye llover. Necesitamos planes reales de transformación de los barrios, pero hacer también que la gente sienta como suyo su barrio. Tú estás en el Polígono Sur, en la zona de las Tres Mil Viviendas, y es misión imposible tomarte un café con tus vecinas porque tienes que irte a dos kilómetros andando para poder encontrar un bar. Y Torreblanca está completamente desconectada de la ciudad por transporte urbano. La gente tiene que sentir que en su barrio puede vivir y que Sevilla también es suya.

No nos podemos quedar en grandes palabras y grandes cumbres para decir lo bien que lo hace Sevilla y no hacer nada, se olvidan las políticas sociales reales. La izquierda tiene que tener conciencia de clase y el PSOE en Sevilla la ha perdido completamente

¿Y cómo arreglamos el problema de estos barrios?

Yo siempre digo que la gente está aburrida de inventos, de ideas que se venden como proyecto piloto, que no sé la de veces que se habrá dicho eso. Y pongo un ejemplo muy gráfico: en Torreblanca se perdió muchísimo con los talleres de empleo, que además hasta la infraestructura está hecha por el Ayuntamiento. Eso está ahí, lo que hay es que dotar de presupuesto, porque además la gente está deseando poder ir a un sitio donde pueda encontrar empleo. Yo no sé la de gente joven que me llega buscando recursos y buscando debajo de las piedras. Tenemos puntos de información a la mujer en Sevilla, pues vamos a más y queremos puntos para atender a la juventud. Y vamos a más, ¿por qué no ponemos otra vez un punto de empleo municipal que desarrolle las políticas de inserción sociolaboral en conexión con los fondos de la Junta? Porque al final los proyectos de empleo que hay son muy poquitos, por eso hay que ser valientes.

¿Cree que el PSOE en el gobierno municipal no ha hecho políticas de izquierda?

Pues no, porque hacer políticas de izquierda no puede ser simplemente un discurso y sólo tocando algunos temas por encima. Ahí tenemos la crisis climática: no podemos empezar un mandato declarando la emergencia climática y luego no hacer absolutamente nada, como la zona de bajas emisiones o fomentar la energía renovable en los barrios o los edificios municipales. No nos podemos quedar en grandes palabras y grandes cumbres para decir lo bien que lo hace Sevilla y no hacer nada, porque además se olvidan las políticas sociales reales. La izquierda tiene que tener conciencia de clase y el PSOE en Sevilla ha perdido completamente la conciencia de clase.

¿Adelante garantiza un sello de izquierdas en el gobierno si entra en el Ayuntamiento?

Sí, va a ser mucho más de izquierdas porque vamos a estar apretando, metiéndole presión al gobierno municipal, porque el PSOE se pierde muchas veces y no garantiza que sea una izquierda verdadera, no es una izquierda andalucista coherente que ponga los pies en el suelo y que ponga en marcha medidas reales. Varitas mágicas no hay, y para muchas cosas también hace falta una gran inversión, pero lo que tenemos hay que invertirlo y ponerlo en marcha, muchas veces falta más voluntad política que presupuesto.

¿Qué es lo más difícil de cambiar en Sevilla?

Uf, pues creo que conseguir que la gente se sienta partícipe de Sevilla. En Sevilla tenemos una idiosincrasia muy bonita de la gente de barrio, cuando decimos que Sevilla son sus barrios es verdad, aquí tenemos mucha historia de gente luchando por su barrio, como en El Cerro, Torreblanca o Padre Pío. La gente echa en falta que se ponga en valor también esa Sevilla, se lucha mucho por tener la Sevilla tradicional tan bonita que tenemos y que se está perdiendo, y al final la tarta se está repartiendo entre unos poquitos. Hay muchos sevillanos que sienten que no están invitados a la fiesta, y a mí me da mucha tristeza cuando te dicen que de ellos no se acuerdan. Hay gente que no va al centro o al parque de María Luisa desde que era chica porque no tienen facilidades para llegar, es muy triste que los propios sevillanos no puedan disfrutar de su ciudad.

Está dibujando una Sevilla en la que parece difícil vivir…

Es que Sevilla ahora mismo no es una ciudad habitable por muchas cuestiones, y lo vemos con la pérdida de población. Sevilla se está vaciando porque la vivienda está disparada y falta vivienda pública. Yo me acuerdo de chica que cuando daban las llaves de las viviendas públicas aquello era una feria en el pabellón de deportes de San Pablo, y ahora es muy significativo que se haga en los salones del Ayuntamiento. Y luego los barrios están perdiendo muchos servicios, zonas verdes y no hay ni fuentes de agua pública, que es una cosa increíble en Sevilla. Y si no sales a consumir, ¿qué alternativa de ocio tienes? Te hablo de todas las edades, no sólo de jóvenes. Es que no te puedes sentar en los bancos porque o no hay o porque los quitan.