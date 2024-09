El miércoles de Feria será festivo en Sevilla con la duda todavía sin despejar de cuántos días tendrá la fiesta en 2025

El miércoles de Feria y el Corpus Christi serán los festivos locales de Sevilla en 2025, como ha propuesto el gobierno local del PP, pero ha sido por los pelos. En la sesión plenaria encargada de refrendar estas fechas, los populares se han encontrado con una cascada de reproches porque todavía no se saben de manera oficial las fechas de los días de farolillos del año que viene, cuando en teoría vuelve a implantarse el formato corto (de lunes a domingo). Al final ha sido la abstención del PSOE la que ha salvado la votación, ya que el PP no tiene mayoría y tanto Vox como Podemos-IU se han posicionado en contra.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés (PP), que ha reconocido que la propuesta de festivos locales ha llegado con retraso –tendría que haberse presentado en julio como tarde–, ha defendido que se apostaba por los mismos días que en 2024 “por respeto al pleno”. A su juicio, el Corpus “no tiene discusión”, y ha pedido “no vincular” el miércoles de farolillos al debate de la Feria, “ya llegará su momento”.

¿Y cómo puede generar tantos problemas algo en teoría tan exento de polémica como designar un festivo? Pues por dos cuestiones, la primera de las cuales es que en teoría la Feria se va a celebrar entre el 5 y el 11 de mayo, pero esto no tiene todavía oficialidad a menos de ocho meses del evento. En la consulta popular celebrada en primavera, se aprobó por poco margen volver al formato anterior de Feria, de lunes a domingo, desplazando al largo (de sábado a sábado) que implantó el PSOE en 2018 tras otro referéndum. Pero lo que decidió la ciudadanía todavía tiene que formalizarse en el pleno, en el que el PP todavía no tiene amarrados los votos necesarios.

El amago de Sanz con el martes

La segunda cuestión es que, en plena celebración de esta consulta popular que se prolongó durante tres días, el alcalde, José Luis Sanz (PP), puso sobre la mesa la posibilidad de que el festivo fuera el martes de Feria y no el miércoles, como ocurre desde 2018. Esa fue su manera de remar a favor del modelo corto que defendió sin tapujos, ya que de esta manera los sevillanos podrían tener un festivo para disfrutar mejor del lunes del pescaíto. Con el formato largo, este ritual de inicio era en sábado, con lo que al día siguiente no era laborable.

Esto para el PSOE implica ni más ni menos que “el alcalde ha mentido”, en palabras de la concejal Encarnación Aguilar, por lo que la cuestión al menos “merece una aclaración”. Alés, por su parte, ha esgrimido que eso lo dijo Sanz en una entrevista sin mayor formalidad, negando que fuera un compromiso o una propuesta oficial.

En lo que sí ha estado de acuerdo toda la oposición ha sido en reprocharle al gobierno que va muy tarde a la hora de ratificar la Feria corta, tanto que Abc publicaba este jueves que hasta se ha licitado un contrato con el formato antiguo. El delegado de Fiestas Mayores ha insistido en que estas cosas tienen sus tiempos y que “el debate de la Feria llegará, no se impacienten”. El PP alega también que está procediendo una remodelación en profundidad de la ordenanza municipal que regula la fiesta, más allá de formalizar su duración.

Vox insiste con San Fernando

Lo cierto es que, a de día de hoy y normativa en mano, el evento se tiene que celebrar con el formato de sábado a sábado como en los últimos años. “Todavía no sabemos qué Feria vamos a tener”, lo que hace “difícil” evaluar si es mejor apostar por hacer festivo el martes o el miércoles, ha argumentado el concejal Ismael Sánchez (IU), que por ello ha justificado el voto en contra de su grupo. De paso, ha aprovechado para reprocharle a Sanz que hizo “trampas” al sugerir un martes no laborable para así “condicionar” la consulta popular.

De Vox sí se esperaba su oposición, ya que insiste en que hay que quitarle el festivo a la Feria para devolvérselo al patrón de la ciudad, San Fernando, que se celebra el 30 de mayo. La portavoz de la formación de ultraderecha, Cristina Peláez, ha cargado por ello contra un PP al que ve “mimetizado con el PSOE” y al que acusa de “falta de criterio y de principios y valores”, porque hasta hace poco defendían que el día de Fernando III no fuese laborable. “Tiran de frivolidad y eligen a la Feria antes que a San Fernando”, ha apostillado.

Así las cosas, ha sido el PSOE con su abstención el que le ha salvado los muebles a José Luis Sanz, que de esta manera ha podido aprobar su propuesta. “Han tenido mucha suerte porque no somos hooligans, así que no hable de responsabilidad”, le ha espetado Aguilar a Alés. El delegado de Fiestas Mayores, por su parte, se ha centrado en replicar a Vox y defender el compromiso del PP con el patrón de la ciudad, “es el gobierno que más ha hecho por enaltecer su figura” independientemente de que sea laborable o no. Y es que entiende que reducir la glorificación de Fernando III a un festivo “se queda corto”.