El PP mantiene como festivo el miércoles de Feria en Sevilla y vuelve a dejar el día de San Fernando como laborable

La pequeña incógnita local sobre los días festivos en Sevilla capital ya está despejada: el PP mantiene los mismos que durante la anterior etapa del PSOE, el miércoles de Feria y el Corpus Christi, con lo que el patrón San Fernando vuelve a quedarse como jornada laborable. Los populares han alargado su decisión todo lo que han podido, de hecho hasta ahora no se pronunciaban formalmente y no sólo alimentaban (muy ligeramente, eso sí) la posibilidad de volver a hacer festivo el 30 de mayo, sino que el propio alcalde, José Luis Sanz, barajó que el festivo de Feria fuese el martes en vez del miércoles.

Al final, nada de nada y todo sigue igual. Esa es la propuesta que el gobierno local llevará al pleno de este jueves, que en buena lógica debe contar con el apoyo del PSOE ya que se mantienen las mismas fechas que los socialistas habilitaron como festivos. En cambio, esto supone que una vez más no se atiende la recurrente petición de Vox de que sea fiesta local el día de San Fernando. Los festivos del año que viene, en definitiva, serán el 7 de mayo y el 19 de junio.

El hecho de que en 2025, tras una ajustada consulta popular, se vuelva al formato corto de Feria implica que el alumbrado será en lunes, lo que llevó a Sanz a especular con la posibilidad de que el festivo local fuese el martes para evitar el madrugón laboral a todos los que vayan al pescaíto con el que se inaugura la fiesta. Con la semana larga de farolillos que se inauguró en 2018, esta circunstancia se salvaba al arrancar la Feria en sábado. Por cierto, que la modificación del formato de Feria, de lunes a domingo, todavía no es oficial porque aún no se ha llevado al pleno para su aprobación, para lo que el PP (que no tiene la mayoría suficiente) necesitará el apoyo o la abstención de alguno de los tres partidos de la oposición, PSOE, Vox o Podemos-IU.

No se preguntó en la consulta popular

Por cierto, que en la consulta que se celebró para decidir sobre la Feria larga con Juan Espadas (PSOE) como alcalde, se incluyó también la pregunta a los sevillanos de si preferían como festivo el miércoles de Feria o el día de San Fernando, imponiéndose de manera holgada la primera opción. El PP, por su parte, no planteó nada en este sentido en su referéndum. Se da la circunstancia de que hasta entonces Sevilla no tenía formalmente ningún festivo en una de sus fiestas grandes, algo que sólo era posible cuando el calendario permitía la coincidencia con el 1 de mayo o, como este año, que el Corpus cayese en 30 de mayo como ocurre cada cierto tiempo.

La modificación de la ordenanza introdujo, además, la obligación de que deben transcurrir al menos 14 días entre Semana Santa y Feria, de ahí que en 2025 los días de farolillos sean muy tardíos, entre el 6 y el 11 de mayo. Todo viene marcado por el calendario lunar, que es el que establece las fechas de las celebraciones religiosas, incluida la Semana Santa.

La presión de Vox

Hasta la fecha, el PP había evitado pronunciarse abiertamente, a lo que le ayudó que no tuvo que tomar una decisión este 2024 al coincidir el 30 de mayo (festividad de San Fernando) con la celebración del Corpus, que la capital hispalense mantiene en jueves. Así ha ido sorteando la presión de Vox, que ha llegado a apelar a la necesidad de recuperar la “memoria histórica” de Fernando III, que en 1248 arrebató Sevilla a los musulmanes y cuya figura considera que se está perdiendo por “cuestiones ideológicas”.

Así las cosas, en 2023 el PP apeló a una “cuestión de principio de legalidad” para no pronunciarse sobre qué festivo prefería, con el argumento de que debe decidirse año a año y todavía no tocaba. “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”, regateaba el gobierno local la reivindicación de Vox sobre el patrón, comprometiéndose en cambio a impulsar su figura con becas de investigación, publicaciones y ciclos de conferencias que por ahora no se han puesto en marcha. La formación ultraconservadora, por su parte, llegó a plantear un programa festivo alrededor de la figura de Fernando III con desfiles de recreación histórica, velás en los barrios, corridas de toros y una procesión.