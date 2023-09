Dos activistas interrumpen un concierto y el director de orquesta los defiende: “Si no les dejáis terminar, me bajo del escenario”

Dos activistas climáticos del grupo Renovate Switzerland interrumpieron un concierto del director de orquesta Vladímir Yúrovski. Ambos pegaron sus manos al escenario en plena actuación, lo que suscitó las críticas del público. Sin embargo, el ruso Yúrovski no se sumó a los comentarios. El músico pidió a los asistentes que escucharan lo que los jóvenes tenían que decir. “Dejadles hablar”, repetía desde el podio.

La protesta tuvo lugar el viernes en el Festival de Lucerna, en Suiza. En ese momento, la Orquesta Estatal de Baviera estaba interpretando la Cuarta Sinfonía de Bruckner, cuando los dos jóvenes, con camisetas con el lema de Act Now, subieron y hablaron con el director, que se dirigió al público: “Hemos hecho un trato. Los chicos van a decir lo que tienen que decir ahora y todos vamos a escuchar, sin comentarios. Les he dado mi palabra de que no habría comentarios. Dejadles terminar”.

“Estamos muy preocupados”, comenzaron. “Sentimos mucho tener que interrumpir este concierto, pero tenemos una emergencia climática que tenemos que abordar seriamente”. Desde el escenario, Yúrovski escuchaba con atención, sentado con las piernas cruzadas.

Sin embargo, en cuanto comenzaron a hablar, de nuevo los oyentes les increparon, lo que hizo que el director de orquesta de nuevo interviniese: “¡Parad! Dejad que acaben”, le decía Yúrovski al público, apelando a la promesa que les había hecho al inicio de la intervención. “Si no les dejáis terminar, me bajaré del escenario”.

Según la propia organización ha afirmado en un comunicado, después del breve discurso de la activista, bajaron del escenario y el concierto pudo acabar sin ningún altercado.