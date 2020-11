El 'Catecismo social' de Bergoglio

"El miedo es el origen de la esclavitud… Es también el origen de toda dictadura, porque sobre el miedo del pueblo crece la violencia de los dictadores". A lo largo de estos siete años y medio de pontificado, Francisco ha ido elaborando una sólida doctrina social y política, tal vez como no se recordaba en los últimos siglos de la Iglesia.

Por primera vez en mucho tiempo, asistimos a un Papa social, ecologista, preocupado por las crisis de los mercados, alejado del neoliberalismo y los excesos del populismo, que no ataca per se al comunismo y que prioriza a los descartados de la sociedad, con especial énfasis en el drama de refugiados y migrantes.

Bergoglio no es el Papa que más textos magisteriales escribe (apenas dos encíclicas netamente suyas, Fratelli Tutti y Laudato Si, pero sí el que más se ha pronunciado sobre temas sensibles, con claridad y cercanía. Ya sea en sus homilías en casa Santa Marta, entrevistas –es el Papa que más entrevistas ha concedido–, o en discursos improvisados –el último, el pasado sábado, ante Pedro Sánchez, en el que alertó del riesgo de las ideologías y la falta de consenso– Francisco va dejando píldoras que reflejan un cambio doctrinal, y, especialmente, en las prioridades de un pontificado que ha dejado hablar únicamente de doctrina moral y sexual, y se ha centrado en la ecología, la cultura del encuentro, la acogida y el diálogo.

En muchos aspectos, las tesis de Francisco coinciden con la agenda social de gobiernos progresistas, tanto en Europa como, especialmente, en América Latina.También con muchas de las políticas planteadas por el Ejecutivo español. De hecho, miembros del Gobierno han citado reiteradamente a Bergoglio. Aunque el papa también lanza un aviso: "La política es responsable de su propio descrédito, por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas".

¿Cuáles son las claves del ‘Catecismo social’ de Francisco?

Defensa del medioambiente

Es uno de los ejes del pontificado de Francisco. Su base es la encíclica Laudato Si, de 2015, en la que Bergoglio denuncia cómo "la Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería" (punto21)

"El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta". (Punto 48)

"Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se rebela" (Fratelli Tutti)

"El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad". (LS)

Igualdad

Francisco, sin ser un Papa 'feminista', sí ha abierto el debate sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Sin demasiados frutos por el momento, y sin que las mujeres vean una apertura real a su función en puestos de responsabilidad efectivos. Si bien abrió una comisión sobre el diaconado femenino, ha reiterado (como sus antecesores) que el sacerdocio (y, con ello, el poder en la Iglesia) está vetado para más de la mitad de los católicos del mundo, y el colectivo que podría vaciar los templos si abandonara la institución: las mujeres.

"Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos". (FT)

"Creo que la iglesia no sólo debe disculparse… no sólo deben pedir perdón a esta persona que es homosexual a quien se ha ofendido, sino que tiene que pedir perdón a los pobres, a las mujeres explotadas, a los niños explotados por su mano de obra, tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas" (26 de julio de 2016)

"La organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones". (FT)

Migrantes y Refugiados

"Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano (...) Sólo voy a decir que este hombre no es cristiano si ha dicho cosas como estas", apuntó el Papa en febrero de 2016, en respuesta a una pregunta sobre el muro que Trump planteaba construir en México. La lucha contra la 'cultura del descarte' es otro de los ejes de este pontificado, con varios momentos clave, como la visita de Francisco a Lampedusa, y sus constantes enfrentamientos con las políticas de Trump o Salvini.

"Reaparece la tentación de hacer una cultura de muros (…) Y cualquiera que levante un muro, quien construya un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes." (FT)

"Hay narcisismos localistas que no son un sano amor al propio pueblo y a su cultura. Esconden un espíritu cerrado que, por cierta inseguridad y temor al otro, prefiere crear murallas defensivas para preservarse a sí mismo." (FT)

"Invito a ir más allá de esas reacciones primarias [el temor ante las personas migrantes], porque el problema es cuando esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados e incluso racistas" (FT)

"Nadie debería verse obligado a huir de su Patria. Pero el mal es doble cuando, frente a esas circunstancias terribles, el migrante se ve arrojado a las garras de los traficantes de personas para cruzar las fronteras y es triple si al llegar a la tierra donde creyó que iba a encontrar un futuro mejor, se lo desprecia, se lo explota, incluso se lo esclaviza. Esto se puede ver en cualquier rincón de cientos de ciudades. O, simplemente, no se lo deja entrar" ( III Encuentro Movimientos Populares, 2016)

"Es inaceptable que los cristianos hagan prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe: la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión" (FT)

Explotación de seres humanos

Francisco ha sido rotundo en este tema: La trata de seres humanos "constituye una injustificable violación de la libertad y la dignidad de las víctimas", por lo que "se debe considerar un crimen contra la humanidad”.

"(La trata) es un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad, porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad". (FT)

Gestión de la pandemia

Una de las grandes contradicciones de este Papa, que ha pedido a los fieles cumplir las medidas más estrictas durante la primera ola, y se ha convertido en una de las voces globales durante la pandemia y que, sin embargo, se resiste a llevar mascarilla. Sólo lo ha hecho en dos ocasiones en público, pese a que la normativa vaticana es estricta, y obliga a su uso en el interior del pequeño Estado.

"La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades." (FT)

"El "sálvese quien pueda" se traducirá rápidamente en el "todos contra todos", y eso será peor que una pandemia." (FT)

Comunismo y capitalismo

Es el Papa de los movimientos populares, el más crítico con los excesos del capitalismo y el neoliberalismo, hasta el punto de ser considerado 'comunista' por los líderes de la ultraderecha. También de la española, que se dirige a Francisco como "ciudadano Bergoglio".

"Los nacionalismos cerrados expresan […] el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto estarán más protegidos. El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así, se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores." (FT)

"Los comunistas nos han robado la bandera. La bandera de los pobres es cristiana (…). La pobreza es el centro del Evangelio… Los comunistas dicen que todo esto de la pobreza es algo comunista. Sí, claro, ¿cómo no?… Pero veinte siglos después (de la escritura del Evangelio). Cuando ellos hablan, nosotros podríamos decirles: ¡Pero si son cristianos!" (Entrevista a Il Messagero)

"El derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados" (FT)

"El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal (...) Es un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente" (FT)

Contra el populismo

Las críticas al mercado y al neoliberalismo se conjugan con una postura contraria a los movimientos populistas que se apropian del concepto de patria para construir un mundo a su imagen y semejanza, como advirtió Francisco durante el discurso improvisado que pronunció ante Pedro Sánchez.

"Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo (…) Pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente (…) al servicio de su proyecto personal..." (FT)

"Otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo" (FT)

Ricos y pobres

"Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres". Desde su primera comparecencia tras ser elegido Papa, Bergoglio ha criticado con dureza la desigualdad de un mundo –y de una Iglesia– en el que los ricos cada vez son más ricos, y poderosos; mientras que los pobres siguen estando descartados, y sin acceso al banquete común. Bergoglio ha llegado a proponer en Fratelli Tutti el fin de la deuda externa, y que con el dinero que se gasta en armas se cree un fondo para acabar con el hambre en el mundo.

"Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país". (FT)

"La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia" (L S)

"La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro" (LS)

"La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos" (LS)

Memoria

El Papa argentino tiene bien presente el recuerdo de lo sucedido durante la dictadura militar argentina, con miles de desaparecidos en los 'vuelos de la muerte', y defiende una memoria que reivindique el pasado para poder construir el futuro. En docenas de ocasiones se ha dirigido a los jóvenes para recordarles la importancia de los abuelos, "la memoria de un pueblo". Sus visitas a Auschwitz, Hiroshima o Nagasaki han sido ocasiones para gritar al mundo que no puede haber futuro sin memoria.

"Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa." (FT)

"Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió (…), para que la conciencia humana se fortalezca contra todo deseo de dominación y destrucción" (FT)

Las tres ‘T’: ‘Techo, Tierra, Trabajo’

"Este sistema ya no se aguanta. Tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Hay que hacerlo con coraje, pero también con inteligencia. Con tenacidad, pero sin fanatismo", señaló Bergoglio en sus encuentros con los Movimientos Populares. La defensa del derecho a una vivienda digna, a un trabajo decente y a un lugar que sentir como propio son imprescindibles para entender el pensamiento de Bergoglio.

"Tierra, casa y trabajo son derechos sagrados: esta es la Doctrina Social de la Iglesia!"

"¡Ninguna familia sin vivienda! ¡Ningún campesino sin tierra! ¡Ningún trabajador sin derechos!" (Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 2014)

Pena de Muerte y Cadena Perpetua

En esto, el Papa ha sido radical, hasta el punto de retirar del Catecismo cualquier referencia, por mínima que fuera, a una justificación de la pena de muerte, y ha llevado al Vaticano a liderar –junto a instituciones como la Comunidad de Sant'Egidio– una campaña mundial para la erradicación de la pena de muerte. También, de la cadena perpetua.

"Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. Es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal" (FT)