La Laguna se entrega a la Fiesta de la Música, este sábado en las calles y plazas del centro

La Laguna celebrará este sábado, 23 de junio, la séptima edición de la Fiesta de la Música, una iniciativa organizada por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias, la Obra Social la Caixa, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y las concejalías de Economía, Empresa y Empleo, y de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna.

La cita congregará desde las 11.30, en una veintena de espacios de creación distribuidos por el casco histórico de la ciudad, a más de 400 artistas de numerosos géneros musicales, que irán desde el clásico al pop/rock, pasando por el jazz o la salsa, entre otros. De esta forma, los músicos promocionarán su profesión y dinamizarán la cultura, el comercio y el turismo del municipio.

Los espacios donde se llevará a cabo la Fiesta de la Música son las plazas del Adelantado (escenario principal), del Doctor Olivera, de la Concepción, Junta Suprema y la catedral, además del Teatro Leal, la Casa de los Capitanes, la Fundación Cristino de Vera, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Orfeón La Paz, el Aguere Espacio Cultural, el antiguo convento de Santo Domingo y los hoteles Laguna Nivaria y La Laguna Gran Hotel, entre otros espacios.

Los grupos y artistas que participarán en esta séptima edición son, entre otros, José Alberto Medina & The Joses, Sam Saxo and The Nasty Funkers, Clandestino Swing, Datura Head, Jonas Cruz, Monday Rewind, Otra noche canalla, Old Shoes, El Método Stanislavski, Polo y los pibes de Nunca Jamás, Fierabrás, Elena Saavedra & Aileen López, Marta Solís, el Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna, Dai Endo y Omar Xerach & The Canary Funk.

Concurso de fotografía

Además, se volverá a llevar a cabo el certamen fotográfico Fête de la Musique, que dará comienzo a las 17.00 del sábado y finalizará a las 2.00 del domingo. El plazo para participar en el concurso se encuentra abierto hasta este jueves a las 23.00 y las inscripciones se podrán realizar a través del correo electrónico concursofotograficomusica2018@gmail.com (indicando nombre, apellidos y DNI) de forma gratuita.

Los participantes deberán realizar fotografías de cualquier aspecto o detalle relacionado con la Fiesta de la Música de La Laguna 2018. Los concursantes tienen que entregar un reportaje fotográfico compuesto, como máximo, de tres fotografías, antes de las 23.00 del martes 26 de junio y al correo electrónico concursofotograficomusica2018@gmail.com, identificándose en el asunto del correo electrónico con Fête de la Musique, más el número de identificación de participación.

Las bases del concurso establecen un premio de 200 euros a la mejor serie y otro de 100 euros a la mejor fotografía. Asimismo, se realizará una exposición con las mejores fotografías presentadas.