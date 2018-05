El sello Keroxen pone su granito de arena en la edición del nuevo álbum de ZA!

Pachinko Plex es el sexto álbum de los artistas integrados en ZA! Se trata de un trabajo "que explora estructuras sónicas al filo de la locura" y que supone un paso más en el espíritu de la experimentación DIY que caracteriza a esa formación, se recoge en una nota del sello independiente canario Keroxen (vinculado al festival Keroxen y que tiene como núcleo el espacio cultural Tanque, en Santa Cruz de Tenerife), que ha colaborado, junto a otros, en la salida de esa nueva creación.

El trabajo musical reseñado salió a la venta el 11 de mayo y está disponible en Jumping Man (La Laguna), Equipo Para (Santa Cruz de Tenerife) y el bandcamp y la web de Keroxen.

La propuesta Pachinko Plex ha sido grabada íntegramente en el local de ensayo del dúo y se autoedita a través de su sello, Gandula, en colaboración con otros siete independientes: A Tant Rêver du Roi (Francia), Valve (Australa), Moorworks (Japón), Fun in The Church (Alemania), Lovers & Lollypops (Portugal), Keroxen (Islas Canarias) y The Audacious Art Experiment (UK).

Tras más de una decenio tocando juntos y 400 conciertos repartidos por los cinco continentes, los ZA! se replantean en su nuevo disco la sonoridad e instrumentación del grupo, lo que supone un giro de 360º respecto a su Loloísmo (2015).

Imagen promocional del grupo ZA!

Pachinko plex explora sonidos totalmente nuevos, cambiando la guitarra y los amplificadores por sintetizadores, percusión sinfónica y trompetas. A través de este "cuaderno de polirritmias que explora estructuras sónicas al filo de la locura", los ZA! van desvelando los misterios con los que lidian para crear esos patrones complejos de tono y ritmo en los que las matemáticas, el azar y la celebración forman un todo, un álbum completo en el que sobresalen las conexiones aleatorias, la fascinación por lo mistérico, la descripción de imágenes sin palabras y las influencias interestelares.

Entre sus influencias globales destacan su viaje musical y docente a Mozambique, su pasión por las bandas de noise japonesas y el concepto de las máquinas Pachinko, a las que se hace referencia en todo el disco.

Radio 3 estrenó el pasado 27 de abril en primicia el videoclip del tema que abre el nuevo trabajo Ochate. El vídeo es el resultado de una residencia de investigación artística organizada por el festival Keroxen que se denominó Sincroxen: el resultado de lo que pasa cuando encierras durante una semana dentro de un tanque de más de 40.000 metros cúbicos lleno de aparatitos sonoros y virguerías electrónicas a los ZA! con el artista visual canario y residente en Berlín Arístides García (Lasal).

Según sostiene Brendan Canty (Fugazi, Rites of Spring, Messthetics, entre muchos otros) “(…) Pachinko Plex es un gran retrato de dos músicos que se transformaron en científicos en un laboratorio, controlando sus propias habilidades y voluntades y haciendo todo lo posible para dar sentido al caos”. El art work está hecho por el artista de píxeles Aleix Pitarch.