Primera señal de alarma en la creación de empleo: Canarias destruye en julio casi 4.500 puestos de trabajo

El mes de julio de 2018 ha dado, y se venía apuntando, un serio aviso a Canarias en materia de creación de empleo, quizá el grito más pronunciado en los últimos tiempos de que algo no va bien (y seguro que tiene que ver con el turismo; no puede ser otra cosa), no funciona como se quería o bien no se ajusta a lo inicialmente previsto.

El archipiélago redujo en julio pasado su número de parados en 1.847 personas respecto al mes de junio precedente (una caída relativa del 0,89% para dejar la cifra global de julio en 206.747 personas desempleadas en Canarias), cierto, pero lo malo y más destacable es que ese registro se dio pese a que la economía regional destruyó nada menos que 4.475 empleos netos en aquellos 31 días (menos 0,55% en relación con junio de este año), un registro que para verlo en magnitud parecida hay que tirar mucho para atrás.

Pese a que salieron en julio pasado (en julio de 2017 pasó lo contrario) del sistema de cotización a la Seguridad Social en las islas casi 4.500 personas (el dato nacional es de mejora del 0,19% en el numero de afiliados), el paro no subió sino se redujo, esto debido a que la lista oficial de demandantes de empleo (donde se reclama un puesto de trabajo), la que gestionan los servicios públicos, se aminoró en 6.322 personas, una cifra muy elevada y un cambio de tendencia respecto a lo ocurrido como norma en meses anteriores: el alza continua de activos que ralentizaba la rebaja del paro absoluto pese a la generación neta de puestos de trabajo en las islas.

Pero lo ya expuesto no es el único apunte negativo de los datos de paro servidos este jueves por el INE a partir de las estadísticas del Ministerio correspondiente. En efecto, a la destrucción de empleo en julio pasado hay que añadir que ese mismo mes confirma que la creación de nuevos puestos de trabajo en Canarias ya no va a una velocidad de crucero por encima de la incorporación anual de más de 30.000 personas al mercado de trabajo regional.

Nada de eso... El reciente registro interanual, de julio de 2017 al mismo mes de este año, arroja una generación neta de empleo de menos de 29.000 personas (más 3,82%), que son los cotizantes ganados por la Seguridad Social en ese periodo de 12 meses.

Así tenemos que los umbrales previstos para esa variable, clave para disminuir la tasa de paro en Canarias (en el 20% según la EPA del segundo trimestre de este año), se derrumban conforme va avanzando el año 2018 y, si nadie lo remedia, que parece difícil con lo que se va dando en afluencia de turistas extranjeros en el actual curso, las islas van a seguir creando empleo neto, claro que sí, pero ya no a las velocidades de 2017 y años anteriores, tras la remontada con fuerza de la crisis a partir de 2016. Canarias empieza a pulsar el freno en la oferta de puestos de trabajo.

Caída interanual del paro en las islas

Según los datos publicados este jueves por el INE, el desempleo se redujo en las islas en 11.148 personas de julio de 2017 al mismo mes de este año, lo que en términos porcentuales implicó un descenso del 5,12%, que es el registro relativo interanual.

Por provincias, el paro descendió más en Las Palmas en julio, donde cayó en 1.117 personas (-1,03%), mientras que en Santa Cruz de Tenerife bajó en 730 personas (-0,73%).

Las listas del desempleo en el archipiélago la siguen engrosando mayoritariamente las mujeres canarias, con 119.418 paradas, mientras que los hombres se sitúan en 87.329 desempleados; los menores de 25 años alcanzan los 11.754.

Por sectores, el paro disminuyó en julio en todas las actividades del archipiélago, si bien donde más descendió el desempleo fue en el grupo de las personas sin empleo anterior, donde se redujo en 602 personas y así se situó en 16.521 parados, seguido del sector servicios, que cayó en 576 personas, aunque sigue siendo la actividad con mayor número de desempleados, 157.440.

El descenso también fue considerable en agricultura, donde bajó en 443 personas y se colocó en 4.560 parados. Tras este sector productivo se situó la construcción, con una caída en el número de desempleados de 128 personas (20.279 parados), y luego la industria, con un descenso de 98 (7.947).

En cuanto a la contratación en Canarias, que ha registrado 81.547 operaciones en julio, se produjo un incremento de 10.581 acuerdos laborales, lo que supuso un crecimiento del 14,91% respecto al mes anterior. El dato interanual en el caso de los contratos refleja que estos experimentaron un crecimiento de 3.425, lo que implicó un alza del 4,38% respecto a julio de 2017.

Los contratos indefinidos celebrados en julio pasado representaron 9.946 de los 81.547 totales de Canarias en ese mes, con un alza de 1.054 acuerdos, lo que porcentualmente se tradujo en una subida del 1,85% respecto al mes anterior.

Sobre los contratos temporales, hay que decir que fueron una vez más la mayoría, con los 71.601 restantes. También registraron un crecimiento de 9.527 acuerdos laborales, con el alza del 15,35% respecto a junio de este mismo año.