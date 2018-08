El Gobierno local de Puerto de la Cruz investiga si tanta avería de coche en la Policía está relacionada con sabotajes

El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (pacto PP-CC) indicó este lunes en una nota de prensa que está investigando el porqué de que tantos vehículos de la Policía Local vuelven a averiarse tan pronto son reparados e insinuó que ello se puede deberse al supuesto sabotaje que realizan algunos funcionarios de este mismo cuerpo.

Esta fue la explicación incluida en el comunicado de prensa difundido este lunes por el responsable político de esa área en el Ayuntamiento, Pedro González (PP), que a su vez supone la respuesta al remitido hace unos días por los sindicatos representativos en la Policía Local portuense. En esta última nota, se denunciaba con extrema dureza la situación en que los agentes deben realizar día tras día su trabajo, con escasez de medios humanos y materiales.

En la nota del Gobierno local de Puerto de la Cruz, se "rechaza de manera tajante" el comunicado remitido a los medios por parte de los sindicatos de la Policía Local de la ciudad turística, al "pretender generar una alarma injustificada sobre algo tan importante como la seguridad del municipio con fines exclusivamente corporativistas".

El Gobierno local advierte de que la mayor parte de plantilla "no se siente identificada con el proceder de los sindicatos", dado que muchos funcionarios "no están de acuerdo con lo manifestado en dicho comunicado y no se sienten representados por estos".

Para el grupo de Gobierno, es cierto que las instalaciones en las que desarrollan sus funciones los agentes del cuerpo de la Policía Local "han quedado obsoletas e inadecuadas para algunas funciones con el paso del tiempo, pero no precisamente en estos tres años de mandato, sino que es una situación que se ha constatado desde hace muchos años". Y añade: "Ha sido precisamente este gobierno el que más se ha preocupado por darle solución, adelantándose a la solución planificada de trasladar la comisaría a la parcela donde se ubica el edificio de la antigua estación de guaguas", se subraya.

Traslado de sede descartado por los sindicatos

Así, se ofreció a la Policía Local la posibilidad de "un traslado provisional a las dependencias que ocupan servicios municipales, como los de turismo o rentas, en sus dos plantas, en la plaza de Europa", lo que mejoraría sustancialmente el servicio que se presta actualmente. Esta opción, que "tenía el criterio favorable de los mandos y de muchos integrantes de la plantilla de la Policía Local, fue desechada por los propios sindicatos". No obstante, el Gobierno ha seguido trabajando y ha planteado "una nueva alternativa, en una ubicación distinta y para un traslado definitivo, cuya viabilidad económica está siendo valorada en estos momentos".

La adquisición de nuevos equipamientos para la Policía Local es "un compromiso que el Gobierno viene mostrando desde el pasado ejercicio y que ha tenido reflejo en el presupuesto vigente", asumiendo la adquisición de "nuevos vehículos entre otras cuestiones, cuya compra se ha retrasado este año principalmente por los retrasos en la tramitación de expedientes que se han ido registrando tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. La dotación que se hará efectiva e incluso se mejorará en los próximos meses".

La nota además subraya que, "casualmente -valora el Gobierno-, en los últimos meses, se han venido produciendo una cadena de averías en los vehículos en servicio que se vuelve a repetir, hasta en 11 veces, nada más entregarse estos ya reparados", lo cual "no se corresponde con el estado de funcionamiento que venían ofreciendo regularmente hasta esa fecha".

Este hecho -se argumenta en la nota del Gobierno local- se está analizando a fecha de hoy porque "suelen coincidir esas averías tras la utilización de los vehículos por determinados funcionarios".

A juicio del Gobierno local, lo que ha podido comprometer realmente la seguridad del municipio han sido "las bajas colectivas por reposo que, repentinamente, se han registrado en las horas previas a la celebración de importantes eventos para la ciudad", pruebas deportivas de participación masiva y días grandes de las fiestas de julio incluidos, llegando a acumularse hasta "17 bajas en el lapso de un día. De no ser por la rápida intervención de los mandos y la Concejalía de Seguridad Ciudadana, sí que habría podido tener consecuencias importantes para el correcto desarrollo de dichas actividades y para la imagen de la ciudad".

Según recoge el comunicado, el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro González, quiere agradecer la "vocación de servicio de aquellos funcionarios que no han sucumbido a las presiones de aquellos otros, que se han olvidado del principal objetivo de un agente de seguridad, que es garantizar el bienestar del ciudadano, teniendo siempre presente la vocación de servicio público que debe inspirar su actividad profesional".