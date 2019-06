Los barrios más orgullosos del mundo

Los barrios más orgullosos suelen ser los más coloridos, y de esos verás que los hay por casi prácticamente todo el mundo. Calles donde ondea la bandera arcoíris, donde se lucha por derechos de la comunidad LGTBI y en los que no se olvida a los que sufrieron y lucharon por hacerse respetar.

Desde lugares históricos como Nueva York, hasta multitudinarios como lo es Madrid, de Norte América a Europa y de Sudamérica a Oriente Medio viajamos por los barrios y ciudades más LGTBI friendly que podrás encontrar en el planeta.

Castro, en San Francisco

En San Francisco, sin duda, el barrio más colorido y orgulloso de todos es Castro, en el que Castro St. es su arteria principal. Aquí en los años 70’ Harvey Milk tuvo un papel reivindicativo fundamental al convertirse en el primer político abiertamente gay de la historia de Estados Unidos, promoviendo los derechos homosexuales. No te puedes perder sus pasos de cebra color arcoíris o las placas de sus aceras donde se recuerdan personajes históricos de la lucha homosexual, como el propio Federico García Lorca. En San Francisco Pride puedes ampliar información relacionada con la celebración del orgullo.

Grachtengordel, en Ámsterdam

No te vamos a descubrir nada si te decimos que Ámsterdam es una de las ciudades más liberales del mundo, pero es que además es uno de los destinos más amigos del colectivo LGTBI del mundo. No te deberías perder el Homomonument, un monumento que, a través de tres triángulos rosas, simboliza los triángulos que los nazis hacían coser en los uniformes de los prisioneros homosexuales, y hoy representa todo tipo de persecución por orientación sexual. Junto al monumento encontrarás el Pink Point Ámsterdam, un kiosco de información LGTBI. Aquí puedes ver otras zonas LGTBI de Ámsterdam, así como el Ámsterdam Gay Pride que se celebra en agosto.

En San Francisco hay representaciones LGTBI más allá de Castro, como en Clarion Alley.

Church & Wellesley St, en Toronto

En pleno downtown de Toronto el centro LGTBI friendly se concentra alrededor de las calles Church St y Wellesley St. Es la mayor comunidad gay de Canadá y el barrio, que es sin duda el más alegre de la ciudad, lo deja ver hasta en las señales de las calles. Cuando llega el momento de la celebración en Toronto se lo toman muy en serio y los actos se extienden a lo largo de todo un mes, un gigantesco desfile, muy reivindicativo, que atraviesa la ciudad por Yonge St, la que presume de ser la calle más larga del mundo. En Pride Toronto podrás ver bien de lo que te hablamos.

Christopher St, en el Village de Nueva York

En Nueva York la principal zona de mayor representación LGTBI la encontramos en Christopher St, en el barrio de Greenwich Village, más conocido como The Village. En esta calle, en el número 53, se encuentra Stonewall Inn, un histórico bar gay en el que en 1969 tuvieron lugar importantes disturbios contra una redada policial, y se convirtieron en la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en la que la comunidad LGTBI se enfrentó a un sistema que perseguía la homosexualidad.

Este acontecimiento tuvo tal repercusión que Stonewall se considera el precursor de la lucha homosexual internacional. Así, The Village se convirtió en un importante bastión gay y sin ir más lejos seguro que te suenan los Village People y su YMCA ¿Verdad? Pues ya sabes de qué “Village” salieron. En 2019 se cumple el 50 aniversario de Stonewall, tienes todos los detalles de su celebración en World Price NYC.

Chueca, en Madrid

Chueca es el epicentro gay de Madrid, aunque eso posiblemente ya lo sabías. Se centra en la Plaza de Chueca y toma todas las calles que se entrelazan entre Fuencarral, Hortaleza y más allá. El barrio comenzó a ser revitalizado por la comunidad homosexual a finales del siglo XX y hoy luce multicolor, cuidado, tolerante y respetuoso, plagado de tiendas, bares, restaurantes, arte, diseño y mucha vida. Tiene incluso su web de interés para la comunidad LGTBI. Durante la celebración del orgullo gay de Madrid Chueca se revoluciona de arriba a abajo, convirtiéndose en la mayor representación a favor de los derechos homosexuales del país.

En Amsterdam los canales son multicolor durante la celebración del orgullo.

Schöneberg, en Berlín

Berlín cuenta con una importantísima comunidad homosexual y tanto hoy, como históricamente, su ambiente se concentra en el barrio de Schöneberg. Ya en los 20 y principios de los 30 destacó como el centro de la vida gay de Berlín, aunque con la llegada del nazismo la represión acabó con la cara pública de la homosexualidad. Aquí hoy aún te puedes imaginar a la actriz Marlene Dietrich paseando de un lado a otro, entrando en alguno de los míticos locales ElDorado. Berlín tiene muy presente los levantamientos de Stonewall de 1969 y lo celebra con su Christopher Street Day Berlin Pride.

Soho, en Londres

Al hablar de barrios orgullosos no podemos pasar por alto el Soho de Londres. O menor aún, de Old Compton Street, la calle más gay friendly de toda Inglaterra. Aquí podríamos destacar bares, restaurantes y tiendas, pero sobre todo The Marquee Club, por donde han pasado artistas como los Rolling Stone, Jimmy Hendrix o David Bowie, entre otros. Toda la información relacionada con la celebración del orgullo la tienes en Pride in London, donde se detalla por supuesto su multitudinario desfile de principios de julio.

Tel Aviv es la ciudad más LGTBI friendly de Oriente Medio.

San Telmo, en Buenos Aires

En Buenos Aires si hablamos de barrios gays hemos de centrarnos en San Telmo, pero nunca olvidar tampoco Palermo y La Recoleta. San Telmo es el más bohemio de todos y también uno de los más antiguos de la ciudad, repleto de clubs de tango. Palermo y La Recoleta resultan igualmente alternativos, muy próximos a la comunidad LGTBI con multitud de bares y tiendas multicolor. Lo que nunca deberías dejar de hacer una vez en Buenos Aires es darte un atracón a mozzarella probando sus mejores pizzas. Puedes seguir la Marcha del Orgullo de Buenos Aires para estar al tanto de todas sus celebraciones.

Tel Aviv, la ciudad más LGTBI friendly de Oriente Medio

Israel se ha ganado la reputación de ser el país más abierto a la homosexualidad de Oriente Medio, y Tel Aviv es su mejor estandarte. El orgullo se lleva celebrando aquí más de 20 años y cada año hay toda una semana de actos festivos y reivindicativos, la Pride Week. Más de 200.000 personas, con visitantes llegados de todo el mundo, participan en el desfile que pone la guinda a esta semana de celebración, normalmente llevada a cabo en junio. Una ciudad abierta y respetuosa con la comunidad gay, con multitud de bares y playas, y una gran conciencia LGTBI promovida desde el propio gobierno.