Mozzarella a raudales: las 5 mejores pizzas de Buenos Aires

Se estima que a partir de la segunda mitad del siglo XIX unos tres millones de italianos emigraron a Argentina. Quizá con ese dato ya tengamos suficiente para entender cómo es posible que la pizza, algo tan italiano, sea también uno de los grandes manjares que puedes encontrar en algunas zonas argentinas.

Si vas a Buenos Aires, además de pasear por sus calles, visitar el barrio de La Boca, la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, el cementerio de La Recoleta o tantos otros sitios, en tu lista de imprescindibles deberías incluir algunas de las pizzerías más famosas de la ciudad, y con cualquiera de las que recopilamos aquí acertarás sin temor a equivocarte.

Por qué tienes que probar la pizza porteña

Si en la propia Italia encontramos diferentes tipos de pizza según la costumbre de cada región ¿No iba a ser la argentina especialmente diferente? Aquí cambia todo, desde los ingredientes hasta la preparación, pero aunque pertenezca a su propio género nunca hay duda de que lo que estás comiendo es pizza, y además una de las buenas.

Güerrin es uno de los grandes clásicos de Buenos Aires, un lugar perfecto si es tu primer encuentro con la pizza porteña.

La pizza porteña es de masa gruesa, especialmente alta y aireada, hecha en molde. Sobre ella el queso es siempre el principal protagonista, con una capa chorreante casi tan alta como la propia masa y es mozzarella de vaca, no de búfala. Hay tanta que suele cubrir incluso más allá de los bordes, parece que va a ser excesivo pero nunca es demasiado. Eso sí, no esperes comerte una pizza entera tú solo, con un par de porciones ya irás bien. La exuberancia quesera es tal que comérsela con cuchillo y tenedor es más que recomendable.

Pizzas y fainá

Las pizzas más clásicas tienen nombre propio y son las que siempre triunfan. Sería imperdonable no probar la muzzarella, o “muzza”, donde no hace falta que te digamos cuál es su principal ingrediente, ni tampoco la fugazzetta, con cebolla, queso gratinado por encima y rellena de mozzarella. Toda una bomba. Luego está la napolitana, que no significa que sea de estilo napolitana, sino que lleva rodajas de tomate natural y mucho ajo, y la calabresa, la de jamón con morrones, la de verdura y unas cuentas más.

La fainá es una especie de pan blando y plano de harina de garbanzos, de origen también italiano, que encontrarás en muchas pizzerías. Hay quien lo come junto a la pizza, colocándolo directamente sobre la porción, o como acompañamiento. Y eso sí, aunque actualmente la cerveza es la mejor aliada para bajar todo esto tradicionalmente no podría faltar un moscato, un vino moscatel blanco y dulce que completaba todo buen almuerzo en cualquier pizzería de barrio.

Masa alta y aireada con grandes cantidades de mozzarella. Mejor con cuchillo y tenedor...

Las 5 mejores pizzerías de Buenos Aires

1. Güerrin

En Güerrin nunca estarás solo, vayas cuando vayas siempre estarás acompañado por una multitud. Fue fundada en 1932, para muchos es sin duda la mejor pizzería del centro de Buenos Aires, y aunque la oferta de ingredientes es variada verás que la “muzza” triunfa como ninguna. Es posible que solo encuentres sitio en sus mesas altas de la entrada pero no pienses que estar de pie es un inconveniente, ahí, codo con codo con los feligreses que acuden cada dos por tres, tu experiencia pizzera no podrá ser más auténtica.

2. El Cuartito

Fue fundada en 1934 por la familia Maslatti y es una de las pizzerías tradicionales del centro que nunca falla, en la que sus paredes cuentas historias entre fotos y carteles. Es un lugar amplio, por lo que puede ser una opción si vas con un grupo de amigos. Te sorprenderá la velocidad con la que todo ocurre en su barra, donde las porciones de pizza no paran ni por un instante. Aquí los ingredientes son generosos, no excesivos, y no te deberías perder su espectacular fugazzetta, la que para todos es sin discusión la especialidad de la casa.

3. Las Cuartetas

Si vas de paso y con poco tiempo aquí tienes un espacio para comer de pie nada más entrar, cerca de los maestros pizzeros que dan forma a su mejor producto, pero también hay un par de salones con mesas si vas con más gente y os apetece compartir una buena pizza tranquilamente. Aquí lo suyo es decantarse por una pizza al molde, de esas que cuesta comerse con la mano, y donde la mozzarella parece ser más abundante que la propia masa, partiendo de esa base acertarás le pongas los ingredientes que le pongas.

El Cuartido es otro de los grandes clásicos, no te pierdas aquí su fugazzetta.

4. La Mezzetta

Por fuera no llama especialmente la atención, pero esta pizzería ubicada en el barrio de Colegiales fue fundada en 1939 y declarada pizzería de valor patrimonial de la ciudad de Buenos Aires. Aquí la mayor parte de las pizzas que salen de su horno son para llevar pero también puedes disfrutar algunas de sus mejores porciones en la barra o en algunas mesas altas. Para algunos aquí encontrarás una de las mejores masas que puedas probar, y para comprobarlo te recomendamos no pasar por alto las pizzas de mozzarella con morrón y jamón, la napolitana, la fugazza y la fugazzetta.

5. El Imperio de la Pizza

No encontrarás muchos turistas aquí y para dar con ella deberás buscarla en el barrio de Chacarita. Un lugar típico de los años 50, una pizzería de barrio de las de toda la vida. El local parece anclado en el tiempo, más por funcionalidad que por estética. La fugazzetta hecha al molde es su gran especialidad, con mucho queso y cebolla, y los que más saben dicen que el secreto de su sabor se basa en mezclar diferentes tipos de mozzarella. Ideal para comer rico y rápido si solo vas de paso.