Blanca Manchón sigue de dulce

Segundo día de competición en el Campeonato del mundo de la clase Raceboard y segundo día en el que Blanca Manchón se muestra inconmensurable. La mejor versión de la sevillana parece haber vuelto tras su embarazo y ha repetido el triplete de victorias que consiguió ayer en las 3 mangas disputadas en el segundo día en Salou. Con unas condiciones de viento duras, 5-6 nudos de intensidad, Blanca no ha dado opción a la segunda clasificada Tuuli Petaja y ya son 5 puntos tras aplicar el primer descarte los que tiene de ventaja para poder proclamarse por sexta vez en su carrera campeona del mundo. Blanca se mostraba así de contenta al pisar tierra: “Hoy me he encontrado mejor que ayer, con más feeling con la vela y pudiendo controlar las mangas y el ritmo de competición. Tras un día tan bueno como el primero, en el segundo es muy difícil mantener el nivel porque las rivales suelen atacar más y he podido contrarrestarlo”.

Aún así se muestra prudente ante los 3 días que quedan de competición porque “con tantas mangas aún por disputar son muchos los puntos que están en juego y siempre pueden existir factores como la rotura de material o descalificaciones que den un vuelco a la competición. No pienso más allá de la próxima manga.”

Para el tercer día de competición están programadas una manga de recorrido y duración normal y una de larga distancia siempre que las condiciones de viento lo permitan. Oportunidad de oro para que la deportista andaluza de Training For Gold y Blondy dé el zarpazo definitivo y sume un nuevo campeonato del mundo a su exitoso palmarés.