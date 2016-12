Siete razones y un chiste que demuestran que 2016 tampoco ha sido tan malo  

1. Conocimos a Dolores, la abuela que todos querríamos

Los andaluces estamos para mejorar las cosas. Que la gente hace sopa de tomate, nosotros inventamos el gazpacho; que alguien se inventa el filete empanado, nosotros le damos la vuelta y creamos el flamenquín; que el planeta compite a ver quién hace el mejor #MannequinChallenge, nosotros hacemos el peor y rompemos la banca. Viva Dolores (aunque no sepa "por dónde va el tajo")

El peor mannequin challenge de la historia. pic.twitter.com/oSueJKbqP3 — kanouted10s (@kanouted10S) 8 de diciembre de 2016

2. El nazareno viral: luchamos por nuestros sueños

Esta imagen ha tardado, pero ha merecido esperar. Un niño atraviesa el centro de Sevilla, en plena Navidad… vestido de nazareno. Ese niño, que no me quiero ni imaginar el pollo que le montaría a los padres para que le dejaran salir así, es la imagen de un luchador, de un soñador, de alguien que no ceja en su empeño. Me imagino el diálogo en casa: "¿Papá Noel? ¿Sabes lo poco que queda para el Domingo de Ramos, papá?"

Cuando tienes ganas de algo y te pones el mundo por montera, o por capirote, mejor dicho. pic.twitter.com/bppFZICzXh — José de León (@Jose_de_leon) 25 de diciembre de 2016



3. 2016 nos lo puso complicado, pero sobrevivimos a Pokemon GO

Menos mal. Podemos mantener la fe en el ser humano. Aquellos grupos de chavales persiguiendo bichos con el móvil en la mano y treinta y seis baterías en los bolsillos han desaparecido. Y aquello… ¿no sirvió para nada? Por supuesto que sí. Como todas las modas que parecen venir para quedarse y después desaparecen como un plato de jamón en una comunión al menos sirvió para demostrar nuestro ingenio. Mi desvarío preferido, este.

El #PokemonGoMiarma ya está aquí

Caza al Pokemon Kostalero..Akolito..Kapataz..Kapirote y tendrás Silla en La Kampana pic.twitter.com/fnDOmIauJm — Ecce Betis Oé (@RoalesAntonio) 15 de julio de 2016

4. El año en el que los de Juego de Tronos volvieron a visitar Andalucía

Me imagino al encargado de los viajes de la serie respondiendo "Anda que vais a querer volver a Wiskonsin, pájaros". Los chavales se lo pasaron bien aquí, se grabaron sus capitulitos, se tomaron sus botellines y me filtraron que un

Lannister fue a la Virgen de El Rocío a pedirle que su serie dure, al menos, un capítulo más que Arrayán. Los guionistas ya se han quejado al sindicato.



5. ¿2016 malo? ¡Pero si hemos alargado la Feria!

Esto, que parece banal, deja una inquietante pregunta. El Ayuntamiento sevillano creó una consulta popular para ampliar dos días por delante y recortar uno por detrás (que es el domingo y que se queda para resaca. Bien jugado). El resultado fue positivo y se aplicará ya en la Feria de 2017 gracias a que el 62% de los ciudadanos que votaron, votaron sí. La inquietante duda es ¿quiénes forman ese otro 38%? ¿Vivimos rodeados de gente a la que le dicen "vamos a alargar la feria" y dicen no? Supongo que es gente que pita cuando te paras en un semáforo en amarillo, o que cuando le preguntas "¿Te pido una?" te responde "¿Una qué?".



6. No de los nuestros

David Bowie, Leonard Cohen, Ali, Prince… Oye, que todas las pérdidas son sentidas, pero las sevillanas y la copla han superado el año más negro sin problemas. Así que virgencita, virgencita que me quede como estoy.



7. Justicia para Paco Gandía

El pleno del 23 de diciembre del Ayuntamiento de Sevilla aprobó que se sustituya el nombre de la calle Sebastián Recasens, un antiguo piloto franquista, por el de Paco Gandía. Puede que falten muchos, para mi gusto el también humorista Pepe Da Rosa, el fotógrafo Atín Aya… pero lo de Paco era una urgencia y se ha corregido en 2016, así que no ha estado tan mal.



Chiste:



Por último, en 2016 me contaron uno de los mejores chistes que he oído.



El tieso que baja a la calle, se encuentra al cobrador del frac y le pregunta: "¿Vienes por mí?". A lo que el cobrador, muy serio, le responde "Sí". El tieso le mira y le vuelve a preguntar: "¿Me vas a seguir todo el día?". Y el cobrador vuelve a decir "Sí". Y coge el tieso y le dice "¡Pues vámonos en tu coche!".



¡Feliz 2017!