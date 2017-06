L'aragonés de Zaragoza ye bien vivo

“Chafardero”, “preta esto”, “que laminera que eres”, “déjalo bien escoscao”, “no le encorras que os estozolaréis”, ”escoba la habitación anda…”, “buf que tronada! Me voy a chipiar”…

Aquí un eixemplo d´exprisions y parolas cutianas entre a chent de Zaragoza y d´a resta d´Aragón, exprisions y parolas d´emplego tant común que mos pensamos que fan parte d´a luenga castellana, y que no paramos cuenta de que no en fan soque quan charramos con chent de difuera: “le dije que me pasara el tape y no me entendía, mira que charramos mal…”

No, en Zaragoza y en Aragón no charramos mal, en realidat en garra puesto “se charra mal”, ista anvista d´o que ye bien charrar y mal charrar seguntes lo que diga a RAE ye un lastre que habríanos de sacar-nos d´o tozuelo. Una luenga ye un ser vivo que creixe y se desembolica de traza diferent seguntes a idiosincrasia d´a chent que lo fabla, y tamién a influyencia d´atras luengas vecinas con qui s´enreliga y mezcla en un baile sin fin. Y ye que una luenga no entiende de mugas, regles y dogmas, pero sí de sentimientos y emocions.

Zaragoza ye una ciudat con una situación cheografica estratechica que siempre la ha feita un mezclallo de pueblos, culturas y prou que sí, luengas. Conquerida a os almoravides per o Reino d´Aragón d´a man d´Alifonso I “o Batallero”, esdevenió a nueva capital d´ixe choven país, arribando-ie nuevas chents con una traza de charrar particular que podríanos denominar “romance aragonés”. Ista luenga, provenient d´o latin “vulgar” y que yera charrada en as montanyas y semontanos d´o Pirineu, s´estendilló per os nuevos territorios conqueríus, entre ells Zaragoza, estando a luenga común d´a nobleza, institucions y clases populars mientres qualques sieglos.

Preba d´iste emplego cutiano en a ciudat de Zaragoza son prous documentos como as actas d´o Concello, as cronicas d´o puent de Piedra u o libro de rechistros d´a Casa de Ganaders, entre atras. Ta par d´alavez a consciencia lingüistica diferencial respecto a o castellano yera clara y de feito muitos acuerdos con Castiella se feban en as dos luengas.

A dentrada d´a dinastía castellana d´os Trastamara y, más que más, o casorio entre Fernando II d´Aragón y Isabel I de Castiella suposó o retacule d´a luenga en os centros de poder (Cortz, nobleza…) y isto, chunto con midas d´imposición d´o castellano frent a atras luengas d´a peninsula, contribuyó a un proceso de desprestichio y marguinación lingüistica que ha continau dica agora.

Manimenos, iste retacule se fació més lento entre as clases populars, aluenyadas d´as influyencias externas, remanindo pues un sustrato lingüistico en o castellano charrau en a ciudat que encara ye prou vistero, como hemos comentau en escomencipar iste articlo.

Antimás d´os repuis d´a luenga aragonesa que se troban en o castellano local, se calcula que, en l´actualidat, arredol de 7000 personas charran aragonés en a ciudat de Zaragoza, seguntes datos d´o censo de población y viviendas de 2011, analizaus per o Seminario aragonés de sociolingüistica d´a Universidat de Zaragoza. Isto suposa que a ciudat ye o mayor nuclio d´aragonesofablants que existe, suposando un 30% d´o numer total de fabladors d´a luenga.

Ye ista situación la que chustifica y fa necesaria a creyación d´un organismo monecipal que cusire os dreitos lingüísticos d´a comunidat aragonesofablant en Zaragoza, que guarancie alazetz tant basicos ta la suya supervivencia como son a promoción y l´ensinyanza, y faiga honra ta desembolicar midas que aduyen a l´empoderamiento d´os/as fabladors/ars, o suyo reconoiximiento y o suyo respecto.

A recient constituyida Oficina de l´Aragonés d´o Concello de Zaragoza, tras l'acuerdo y enmienda entre l´equipo de gubierno de Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista, tien como meta un fundo treballo que será trestallau en qualques arias d´intervención, como son a sensibilización y dignificación d´a luenga, afondamiento en o suyo conoiximiento, emplego, difusión, amostranza y plena protección que guarancien a suya existencia en a ciudat en as mesmas condicions que lo fa a luenga castellana.

A luenga aragonesa ha feito, y encara fa, parte d´o patrominio cultural d´a ciudat de Zaragoza y como tal ha d´estar esfendida y empentada per o Concello. Se tracta d´un patrimonio inmaterial, que no se puet veyer u tocar como podría estar a muralla romana u bell quadro de Goya, pero que si se puet sentir y, sobretot, querer.

L´aragonés ye un tresoro milenario que ha d´emplir d´argüello a las/os zaragozanas/os y que marca un claro caracter identitario y sentimental que no cal perder.

Como diz a mazada…un pueblo que no conoixe a suya historia y cultura ye como un arbre sin radices…queremos que en Zaragoza, istas radices sigan bien fuertes y que nunca no deixen de medrar.