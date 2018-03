Fomento garantiza el "compromiso" del Estado para aprobar el convenio de carreteras de Canarias "lo antes posible"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha garantizado este sábado el "compromiso" del Gobierno central para aprobar el convenio de carreteras de Canarias "lo antes posible" porque es "justo y necesario" para el desarrollo de las islas.

En la Escuela de Invierno del PP que se celebra en Tenerife, ha dicho que el presidente, Mariano Rajoy, está "preocupado y ocupado" para que el convenio esté listo y con las cantidades que precisa el Archipiélago. "Vamos a hacer todo lo que podamos para cubrir cualquier déficit presupuestario", ha agregado.

No obstante, ha precisado que el Estado no ejecuta las obras ni tiene que justificar los gastos, por lo que no se le pueden "achacar" los retrasos en el tiempo de las obras por falta de justificación.

En el caso del transporte aéreo, ha dicho que "se han hecho las cosas bien" con la aprobación del DORA, que fija la capacidad necesaria para cada aeropuerto, también en Canarias, remarcando también que las tasas aeroportuarias y las tarifas de navegación bajarán un 2% este año.

En el caso de las Islas, ha valorado la recuperación del vuelo directo entre La Gomera y Gran Canaria gracias a las negociaciones entre partidos pero sobre todo porque el PP "aprobó" que el descuento para residentes subiera al 75% en los vuelos interinsulares, lo que se tradujo en un incremento de vuelos del 35%.

Ha detallado los planes de inversión en los aeropuertos canarios, y en el caso de Tenerife Sur, "primero de España en alcanzar los objetivos" de regulación aeroportuaria, ha garantizado que se va a mantener la inversión.

Asimismo, ha destacado el "esfuerzo" del Estado por impulsar ayudas al transporte en las islas, ya que entre las de tráfico aéreo y marítimo y mercancías, la suma total asciende a unos 315 millones al año, y ha minusvalorado la posible inversión en trenes en las islas porque aunque hay proyectos "no es un asunto prioritario".