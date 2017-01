El PSOE comenzará de inmediato una ronda de contactos para "abrir un tiempo nuevo" en Canarias

El portavoz de la comisión gestora federal del PSOE, Mario Jiménez, ha considerado este martes, tras reunirse con la gestora que dirige el partido en Canarias, que esta comunidad autónoma "tiene la posibilidad de abrir un tiempo nuevo" y materializar la "pulsión de cambio" que existe en la calle.



Por ello, la gestora de la formación política en las Islas, que dirige el alcalde de Adeje (Tenerife), José Miguel Rodríguez Fraga, iniciará "mañana mismo" una ronda de encuentros con PP, NC, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo con el fin de obtener un "pronunciamiento formal" de cada uno de estos partidos respecto al pretendido cambio político que pretenden "centralizar" los socialistas.



"El compromiso del PSOE es ejercer su responsabilidad y su legitimidad como partido más votado de Canarias, ocupar la centralidad en la gestión de esa pulsión de cambio y ver en qué posición está cada uno", ha dicho Rodríguez Fraga.



El responsable eventual de los socialistas canarios ha admitido que la "situación es muy complicada" y que a su partido le gustaría "un cambio progresista".



Como "la aritmética parlamentaria no da, tenemos que explorar otras posibilidades centradas en lo que nos une, que es el cambio, y eso posibilita una moción de censura, sin ninguna duda, pero tampoco queremos precipitar los acontecimientos porque el cambio tendrá que ser para mejor, de ahí que tengamos que contar con los otros grupos también", ha referido, al tiempo que ha asegurado que si el PSOE tuviese "mayoría progresista la moción ya estaría sobre la mesa".



Tanto en el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) como en la comunidad autónoma, donde CC gobierna ahora en minoría, el PSOE estima que si lidera una moción de censura "es para mejorar, no para crear una situación todavía más complicada ni para estar por estar ni, mucho menos, para establecer venganzas", ha garantizado Rodríguez Fraga.



Mario Jiménez ha dicho que la comisión gestora federal del PSOE "respalda" la ronda de contactos que el partido desarrollará en Canarias para sondear la viabilidad de un cambio político que tendrá que articularse en el futuro en su Parlamento regional y ha explicado que, una vez que conozca las conclusiones de esos encuentros "evaluará cuáles son las opciones que hay".



"No se trata de sacar ese cambio por la mínima, sino de buscar un amplio respaldo de todos los partidos. Creemos que es posible que todos los partidos propicien ese cambio y, si esas condiciones se dan, Canarias tiene la posibilidad de abrir un tiempo nuevo, que puede ser provechoso para el interés general", ha manifestado.



Mario Jiménez ha estimado que el exsocio del PSOE en las Islas, CC, "tiene que hacer una reflexión sobre el papel que ha jugado en este divorcio político el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo", a quien ha responsabilidad de ser "un factor de inestabilidad e incertidumbre".



El portavoz de la gestora federal del PSOE ha criticado "la actitud altiva, la escasa capacidad de comprender qué es un gobierno de coalición y la falta de respeto" con la que, a su juicio, ha tratado Clavijo a sus exsocios de gobierno.



Sin embargo, ha asegurado que el PSOE "no tiene esa actitud", sino que "respeta" a CC, formación con la que mantiene acuerdos de gobierno en otras instituciones isleñas que pretende "respetar y respaldar por el interés general, aunque no todo el mundo esté en ese nivel".