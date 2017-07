Pablo Iglesias insta al PSOE a convencer a NC para que rechace el techo de gasto

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha invitado este miércoles de nuevo al PSOE a convencer al diputado de NC, Pedro Quevedo, para que rechace el techo de gasto y ha opinado que los socialistas tendrían muy difícil explicar que mantienen como socio a alguien que "de repente se convierte en aliado del PP".



"Es una cosa rara y extraña", ha señalado Iglesias, quien ha recordado al PSOE que su "batalla" no está en competir en la izquierda, sino que su objetivo es "sacar al PP del Gobierno" y para eso van a trabajar.



Iglesias aludía así, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, a la intención del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de atraer a los votantes que en los últimos años le ha arrebatado Podemos, pero también al cuerpo electoral de izquierdas situado en la abstención.



El líder de Podemos ha respondido que la formación morada no está interesada en "ninguna batalla" ni en ninguna "liga" para competir en la izquierda, sino en sacar adelante medidas para que los ciudadanos vivan mejor y "podamos salir de la crisis".



"Esa no es nuestra liga, no es nuestra batalla. Nosotros vamos a buscar acuerdos y entendemos que tienen que terminar conduciendo a sacar al PP de las instituciones, porque es la única manera de hacer políticas distintas", ha dicho.



Podemos sigue esperando que el PSOE se decida a convocar una reunión de equipos para "hablar de economía, plurinacionalidad o empleo". "Estamos deseando celebrar un encuentro lo antes posible porque la situación es grave y queremos ponernos a trabajar", ha subrayado Iglesias.