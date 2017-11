El Parlamento rechaza en primera votación a las candidatas de CC y PSOE para el Consejo Rector de RTVC

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, en la primera de un máximo de tres votaciones previstas, las candidaturas de Marta Cantero, por el cupo de CC, y Carmen Zamora, por la cuota del PSOE, para que cubran las vacantes en el Consejo Rector de RTVC.



El Parlamento de Canarias, reunido en sesión plenaria fuera de calendario para debatir acerca de la cobertura de las dos vacantes en el consejo rector de RTVC, ha emitido un total de 57 votos, de ellos, 34 a favor de las candidatas y 23 abstenciones. En la votación estuvieron ausentes los socialistas Héctor Gómez y Ana González, esta última está de baja por maternidad.

De esta manera, han quedado rechazadas en votación secreta en urna a las dos candidatas, pues se necesitaba un mínimo de 40 votos, es decir, dos terceras partes del pleno.



La presidenta del Parlamento canario, Carolina Darias, ha asegurado que, al quedar rechazadas las propuestas, habrá que seguir el procedimiento establecido en la ley.



En la ley se establece que en el mes siguiente a la primera votación se tendrá que realizar una segunda votación, que también requeriría un mínimo de 40 votos para que salgan aprobadas las dos candidaturas.



De no obtenerse esta mayoría necesaria, se realizaría una tercera votación en el mes siguiente de la segunda votación, que necesitaría la mayoría de tres quintos, lo que equivale a los votos favorables de 36 diputados.



Si en la tercera votación, que para que sea en enero tendrán que hacer hábil este mes, no prosperan las candidaturas, según la ley, se tendría que cambiar al menos la mitad de las propuestas que se han hecho, es decir, al menos tendrían que proponer una candidata diferente a las dos que hay actualmente.



La votación ha tenido un percance y ha tenido que repetirse, pues no se tocó el timbre que en los plenos llama a los diputados a la votación, lo que hizo que dos no pudiesen votar.



Tras la advertencia del diputado de CC José Miguel Ruano, la presidenta del Parlamento llamó a una segunda votación, en la que participaron 57 diputados de un total de un total de 60.



En la comisión del control de RTVC del Parlamento de Canarias dio la semana pasada el visto bueno, con los votos favorables de CC, PSOE y ASG, para que Marta Cantero y Carmen Zamora cubrieran las vacantes en el Consejo Rector de RTVC.



El resto de los grupos de la oposición, PP, Podemos y Nueva Canarias, se abstuvieron y criticaron que las candidatas no hayan sido propuestas de forma consensuada, tal y como contempla la ley, sino que representen a CC y PSOE, motivos por los que no han votado de forma favorable.



Este era el paso previo a su nombramiento por el pleno de la cámara regional, que este miércoles ha rechazado el nombramiento de ambas candidatas.

Podemos acusa al PSOE de “renunciar a los informativos públicos a cambio de una silla”

El diputado de Podemos y miembro de la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria (RTVC) Juan Márquez ha acusado a los socialistas de “venderse” por “una silla en el Consejo Rector” del ente a los intereses tanto del Gobierno regional en minoría que preside Fernando Clavijo como a los de “las empresas privadas que optan al concurso de informativos”.

“No es cierto que el PSOE quiera unos informativos públicos en RTVC, han renunciado a ello a cambio de una silla, pues están permitiendo que el presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, pueda adjudicar unilateralmente el concurso a una empresa privada, desoyendo incluso a la Fiscalía, y que se mantenga en el cargo hasta mayo”, ha afirmado este miércoles tras la sesión plenaria celebrada en el Parlamento.

Podemos ha justificado su abstención porque entiende que “con estas dos personas no se solucionan los problemas de RTVC, sino con la destitución de Negrín y un cambio de la Ley de 2014 que avale que los informativos sean públicos y no estén en manos privadas”, ha insistido Márquez. El diputado de la formación morada incidió también en que las dos vacantes “que hoy han pretendido cubrir con prisas inusitadas” datan de diciembre de 2015, cuando dos consejeras “a las que no hicieron caso, advirtieron al Parlamento de los modos y maneras dictatoriales con las que Negrín dirigía RTVC”.

El diputado también ha lamentado que en la votación no haya existido intervenciones de los grupos parlamentario. “Ni CC ni el PSOE han buscado el consenso porque han diseñado un proceso a la carta de sus propios intereses partidistas, permitiendo que Negrín continúe adelante con sus arbitrariedades, hasta el punto de que sigue rumbo al abismo con el desaguisado del concurso de informativos, nombrando a dedo una mesa de contratación formada por personas de su confianza”.

“Este concurso, con este presidente, va camino de resolverse en los juzgados, y CC y PSOE serán los responsables por mantener a Negrín al frente de RTVC”, ha insistido. Una actuación que “se ha cobrado una nueva disidencia interna con la anunciada dimisión de Heriberto Monzón como director corporativo y que contribuye a que RTVC continúe desangrándose ante la permisiva y complaciente mirada de un PSOE que ha optado por asociarse con CC”.

La “única” solución a la “degradación” pasa por “sacar” a Negrín

Para Nueva Canarias, que también se ha abstenido en la votación, la "única solución a la degradación" en la que está la RTVC por las decisiones “irresponsables y contrarias a la ley” del presidente del Consejo Rector del ente público, Santiago Negrín, pasa por “sacar” a este del cargo.

Román Rodríguez justifica la abstención de su grupo porque Zamora y Cantero son candidaturas “partidistas” de CC y el PSOE, dos grupos parlamentarios que “no han buscado el consenso” a la hora de hacer sus propuestas, “contraviniendo el espíritu” perseguido por la ley al exigir 40 apoyos para ser designadas. Además, los nacionalistas creen que estas dos personas “no responden” a un perfil “especializado” del sector audiovisual en la gestión de los recursos públicos.