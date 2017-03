Soria defiende el modelo sostenible de El Hierro en un foro celebrado en territorios ocupados por Marruecos

El exministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, defendió este sábado en la ciudad saharaui de Dajla el modelo de sostenibilidad energética de El Hierro (Islas Canarias) en un foro internacional organizado por la asociación suiza Crans Montana, con sede en Mónaco, y patrocinado por el rey de Marruecos, Mohamed VI. Quien diera un hachazo formidable al desarrollo de las energías renovables en España, quien autorizara a muy pocos kilómetros de allí prospecciones de Repsol en busca de hidrocarburos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, contravino de paso la doctrina del Gobierno del PP, manifestada en marzo de 2015 por el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en presencia del secretario general de la OTAN: celebrar reuniones internacionales en territorios ocupados “es ilegal conforme al derecho internacional” y está “en contradicción con los esfuerzos de la comunidad internacional para resolver el conflicto del Sahara Occidental”.

José Manuel Soria viajó el jueves desde Gran Canaria a la cercana ciudad de Dajla vía Casablanca en compañía de otros participantes canarios invitados al foro Crans Montana a bordo de un avión de la Royal Air Maroc proporcionado por los organizadores, el Gobierno de Marruecos. En la antigua Villa Cisneros fue hospedado a unos 40 kilómetros del centro de convenciones donde se celebró hasta este domingo la primera parte del foro, lo que le impidió llegar a tiempo a la sesión solemne de apertura. Soria viajó esta vez solo, sin la compañía de sus habituales escoltas facilitados por el Ministerio del Interior de España, y sin su inseparable asesor Ángel Ramón García, que le asistió en tareas de protocolo en los últimos tres altos cargos públicos que ocupó (presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno de Canarias y ministro de Industria) y que ahora es su asistente en la empresa Sorben Partners, especializada en consultoría internacional, creada el 1 de febrero pasado.

El exministro español participó en una sesión paralela al plenario que tenía por objeto abordar la energía “como fuerza impulsora para la integración regional”, así como el binomio “seguridad energética y protección del medio ambiente”, el modelo africano del Reino de Marruecos y “el papel clave del sector de la energía en el desarrollo socioeconómico”. Su participación fue presentada en calidad de exministro de Industria, Energía y Turismo de España, y no como valedor para la internacionalización de empresas españolas.

Fue en este contexto en el que por espacio de unos minutos y en inglés José Manuel Soria expuso ante un auditorio de unas cuarenta personas el modelo cien por cien renovables de El Hierro, más concretamente de la central hidroeólica de Gorona del Viento. Se trata de un complejo que en ocasiones produce la totalidad de la demanda energética de la isla, 5 megavatios, lo que permite la parada de los motores diésel de la central eléctrica de Endesa en Llanos Blancos y un ahorro de 1,5 toneladas de fuel a la hora.

El padre del 'impuesto al sol'

Las tesis habitualmente defendidas por Soria no se acercan a ese modelo herreño. En mayo de 2015, por poner solo un ejemplo, el exministro declaró a ABC Canarias que “el discurso de todo renovables me parece muy bien, pero digamos cuál es la realidad del sistema energético, que si se produce todo con viento o sol tiene que tener una tecnología de respaldo y pagarla, se utilice o no, y ese pago se envía a final de mes en el recibo de la luz a todos los españoles”.

Y su comportamiento como ministro de Energía navegó en contra de la extensión del uso de las renovables, lo que le ha hecho pasar a la historia como el creador del “impuesto al sol” (peajes por el uso de redes a quien instale centrales de autoconsumo), y como el autor del mayor hachazo a la implantación de las renovables que supuso un frenazo brutal a la introducción de energías limpias y a la ruina de más de 60.000 familias que habían invertido sobre todo en instalaciones fotovoltaicas.

Con su participación en este foro, y concretamente en este panel dedicado a la energía para los países emergentes, José Manuel Soria da una pista de cuál va a ser una de sus facetas como consultor internacional de empresas. Porque el foro internacional Crans Montana de Dajla está teniendo este año (se clausurará este martes) un enfoque muy concreto: “Hacia una nueva África para el siglo XXI”, con especial énfasis al “papel estructurador de Marruecos en África” en aspectos como “la estabilidad, la cohesión y la solidaridad para un desarrollo sostenible”.

La celebración por tercer año consecutivo de este foro Crans Montana en una ciudad ocupada por Marruecos en el Sáhara Occidental no solo ha despertado los recelos de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), sino también de la comunidad internacional. La Conferencia de la Unión Africana ha reiterado su posición, adoptada durante su reunión en Addis Abeba (Etiopía) en enero de 2015, a dos meses de la celebración del primer foro. En aquel acuerdo se consideró que “la organización de cualquier conferencia internacional en las circunstancias actuales del Sahara Occidental contradice los esfuerzos hechos por la comunidad internacional para resolver el conflicto (…), y solo puede crear una atmósfera de confrontación en el territorio”.

Por ese motivo, la Conferencia de la Unión Africana hizo un “llamamiento a los Estados miembros, la sociedad civil africana y a todas las organizaciones a no participar en este foro”.

El llamamiento no surtió efecto ni en 2015 ni en las sucesivas convocatorias. A esa primera edición acudió el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, que comunicó previamente por carta sus intenciones al Ministerio de Asuntos Exteriores provocando que el entonces ministro, García-Margallo, se manifestara en contra de la celebración de reuniones internacionales en territorios ocupados por considerarlas “ilegales”. En la edición de 2017, que se clausurará este martes, han acudido autoridades de numerosos países africanos, así como emergentes del Caribe-Pacífico y alguna autoridad ya retirada del primer plano político, como la que fuera ministra italiana de Exteriores y comisaria europea Enma Bonino.

La primera aparición pública de José Manuel Soria en España, aunque en un foro discreto, se producirá este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, donde tiene previsto participar en un encuentro promovido por varias asociaciones internacionales empeñadas en la divulgación del pensamiento ultraliberal. Será en le Cámara de Comercio de Gran Canaria, que ha cedido sus instalaciones. Su presidente, José Sánchez Tinoco, pronunciará el discurso de apertura.