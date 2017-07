Salvador Alba fracasa al intentar apartar a la magistrada que lo investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias

La última maniobra de Salvador Alba para retrasar la apertura de juicio oral y, con ello, su expulsión de la carrera judicial también fracasa. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no ha admitido a trámite la solicitud de Alba para apartar a Margarita Varona, la magistrada que lo investiga en el alto tribunal de las Islas por la presunta comisión de seis delitos relacionados con las actuaciones que ejecutó para perjudicar a Victoria Rosell, a quien sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria cuando la jueza solicitó la excedencia para concurrir a las elecciones de diciembre de 2015 en las listas de Podemos al Congreso por Las Palmas.

El magistrado del TSJC César García Otero ha resuelto el incidente y ha tumbado las dos causas de recusación formuladas por Alba. La primera se refería a un supuesto interés directo o indirecto de Varona en el pleito. Esgrimía la defensa del juez investigado, ejercida por el abogado Nicolás González-Cuéllar, que la instructora dictó el auto que reconocía a Rosell como víctima de los hechos por los que está siendo investigado un día antes de que se incorporara al procedimiento el escrito en el que lo solicitaba la exdiputada de Podemos. De ello dedujo que Margarita Varona tenía conocimiento extraprocesal de las pretensiones de Rosell y que, por lo tanto, entre ambas juezas existía un canal de comunicación privado por el que se anticipaban las resoluciones.



Para el magistrado del TSJC que firma el auto, este motivo no concuerda con los hechos en los que se basa, una discordancia “apreciable a primera vista”. Y es que, como pusieron de manifiesto las partes que se opusieron a la recusación, el auto del pasado 17 de mayo que permitía la personación de Victoria Rosell como acusación particular no respondía a la solicitud presentada un día después por el abogado de la jueza, sino a una anterior, formulada el 21 de noviembre de 2016, que Varona dejó en suspenso (a través de una providencia dictada el 13 de diciembre) hasta que se completaran las diligencias que había acordado practicar.



El segundo motivo de recusación que figuraba en la solicitud de Alba aludía a la decisión de Margarita Varona de archivar la querella que José Manuel Soria interpuso contra Victoria Rosell, El exministro de Industria, Energía y Turismo acusó a su rival en las generales celebradas en diciembre de 2015 de retraso malicioso en la Administración de Justicia, cohecho y prevaricación en referencia a su actuación en la causa que instruyó contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.



El escrito de Alba exponía que el sobreseimiento de esas diligencias, unido al hecho de que la instructora aceptara la tesis de que el informe que elevó al Tribunal Supremo había resultado clave para que la querella fuera admitida a trámite, daban a entender que Varona ya se había formado un criterio sobre los hechos por los que está siendo investigado y había perdido su imparcialidad. También en este aspecto aprecia el TSJC falta de concordancia entre el relato de Alba y los hechos.

El auto, que no se pronuncia sobre las costas procesales, aún puede ser recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal.



La propuesta de separación (expulsión) de la carrera judicial de Salvador Alba está en suspenso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que se resuelva la causa penal en el TSJC, un procedimiento en el que, como expusieron las partes en sus escritos de oposición a la recusación planteada por Alba, prácticamente se han realizado todas las diligencias esenciales. Según las fuentes consultadas por Canarias Ahora, la apertura de juicio oral conllevaría la suspensión inmediata en el ejercicio de sus funciones como juez.