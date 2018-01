Radicevic: "Soy un jugador de equipo y me puedo adaptar a otras posiciones"

El nuevo base del Herbalife Gran Canaria, el serbio Nikola Radicevic , de 23 años y 197 centímetros, ha manifestado que es "un jugador de equipo" que viene para ayudar al Herbalife Gran Canaria, y ha asegurado igualmente que puede adaptarse a otras posiciones



"Quiero agradecer al Gran Canaria por darme la oportunidad de jugar en la mejor Liga de Europa y competir al máximo nivel. Estoy para ayudar al equipo, y además ya conozco los sistemas del técnico, Luis Casimiro, con quien estuve en Sevilla. Espero que cumplamos los objetivos de esta temporada", ha dicho el jugador durante su presentación oficial.



Radicevic , que ya disputó el miércoles sus primeros minutos en el encuentro de Eurocup ante el Galatasaray, ha señalado que la principal razón por la que decidió fichar en el Gran Canaria es por que es un gran equipo, que juega en Europa y que compite para ganar la LIga, aunque es consciente de que apenas tiene tiempo para acoplarse.



"No tengo mucho tiempo para adaptarme al equipo, porque estamos jugando dos competiciones. Seguro que el domingo (ante Tecnyconta Zaragoza en el Gran Canaria Arena) jugaré mejor y el equipo también lo hará mejor conmigo, ya que conoceré mejor los sistemas", ha revelado.



Nikola Radicevic se ha definido durante su presentación, en la que han estado presentes el presidente de la entidad, Enrique Moreno, y el director deportivo, Berdi Pérez, como un "jugador de equipo", que como base intentará jugar para el conjunto.



"Buscaré las mejores opciones en ataque, y ayudaré en defensa. Me gusta jugar un tipo de baloncesto al contraataque para que el equipo corra mucho. Por otro lado, además de jugar de base también puedo adaptarme a otras posiciones", ha revelado.



Asimismo, el refuerzo serbio ha sido preguntado por la Eurocup y la Copa del Rey, competiciones en las que participa su conjunto, en el segundo de los casos el próximo mes de febrero en la isla.



"La Eurocup tiene muchos equipos que podrían estar en Euroliga. Nuestro conjunto tiene mucha calidad y podemos hacer buenas cosas en esa competición tan difícil. En la Copa del Rey jugaré por primera vez y será una gran experiencia para mí, y además al disputarse aquí, en Gran Canaria, esperamos hacer buenas cosas", ha comentado.



También ha desvelado que otro de los motivos por los que decidió fichar en el Gran Canaria fue porque conoce bien a su técnico, Luis Casimiro, con el que coincidió en Sevilla.



"El sistema de juego de Casimiro no ha cambiado mucho. Yo ya he jugado con él y por eso pienso que no voy a tener mucha dificultad para integrarme. Espero recuperar la forma en la que estaba anteriormente, porque no he jugado mucho este curso, aunque para mí lo principal es el equipo", ha manifestado.



Por su parte, el presidente de la entidad ha afirmado que la contratación de Radicevic se produce debido a las lesiones que "han acribillado" en los últimos tiempos a un conjunto del que ha dicho que necesita tener una plantilla "completa y competitiva", y en la que cree que el serbio "aportará muchas cosas".



Mientras, el director deportivo ha señalado que Radicevic ha fichado por lo pronto hasta el término de la vigente campaña, y confía en que tenga una "pronta y fácil integración" a la dinámica del equipo.