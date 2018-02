Pablo Villa y Mónica Vives, ganadores del Campeonato de España de Trail

El fondista leonés Pablo Villa y la catalana Mónica Vives se proclamaron vencedores absolutos del Campeonato de España de Trail de la Real Federación Española de Atletismo al conquistar la prueba Advanced (de 64 kilómetros de recorrido y 3,2 de desnivel) de la Transgrancanaria .



En los senderos de la isla de Gran Canaria Mónica Vives hizo un registro de 6 horas, 15 minuto y 33 segundos para superar en apenas veinte segundos a la corredora castellonense Laila Cañes (6:15.54), quien, a su vez, solo pudo aventajar en menos de dos minutos a la especialista cántabra Azara García de los Salmones (6:17.19).



Vives, Cañes y García de los Salmones representarán a España en el próximo Mundial de la especialidad, que se disputará en el mes de mayo, según indican fuentes de la empresa organizadora del certamen grancanario, Arista Eventos.



En la competición masculina, Villa firmó una marca de 5 horas, 7 minutos y 4 segundos para obtener un cuádruple éxito porque, además de ganar la prueba canaria y coronarse campeón nacional, también se coloca líder de la Copa de España Ultra y se clasifica para el Mundial de la disciplina.



A tan solo dos minutos del corredor de La Bañeza llegó el segundo clasificado, el portugués Helio Fumio (5:09.31), quien aventajó en las posiciones de podio al asturiano Juan José Somohano (5:13.45).



El vencedor de esta modalidad, que discurrió por un trazado entre las localidades de Artenara y Maspalomas, indicó al término de la carrera que sabía "qué ritmo debía mantener" y que se limitó a cumplirlo durante parte de la prueba.

Mónica Vives





"En los últimos 10 kilómetros me he olvidado de todo y he tenido la suerte de llegar al primero", ha asegurado Pablo Villa, quien realizó un tiempo que apenas superó las cinco horas tras un tramo final que resultó muy disputado.