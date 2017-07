40 anys després, la comunitat LGTBI torna a prendre la Rambla de Barcelona

Armand de Fluvià, impulsor de la primera organització homosexual, es va perdre la manifestació que va organitzar amb els seus companys el 1977. Estava representant el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) a la manifestació de Nova York. Aquest dissabte, però, als seus 85 anys, ha seguit tot el recorregut de la manifestació en primera fila, des de la plaça Universitat fins a la plaça de Sant Jaume passant per la Rambla. “Sento molta satisfacció per veure tot el que han produït aquest 40 anys de lluita, perquè sense lluitar no haguéssim aconseguit res”, ha valorat al final de la marxa.

Sota el lema "Continuem fent nostre el carrer" la Comissió Unitària 28 de Juny convoca per 40è any consecutiu la manifestació per l'alliberament LGTBI a Barcelona. La comissió ha estat l'encarregada de recollir el testimoni del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), que el 26 de juny del 1977 va convocar des de la clandestinitat una manifestació contra la Llei de Perillositat Social i per la llibertat sexual.

“Partíem del zero i s’han conquerit molts drets, però no tots estan aconseguits”, ha destacat Elena Longares, de la Comissió Unitària, i ha explicat que l’objectiu de la manifestació era “celebrar i reivindicar tot el que s’ha fet i el que està per fer”.

La Crida LGTBI ha encès bengales amb els colors de la bandera irisada ©SANDRA LÁZARO

La marxa ha aplegat lluites molt diverses, com un bloc amb el lema “Les putes també som LGTBIQ. Prou de racisme i putofòbia”, o el col·lectiu Las Kellys de cambreres d’hotel. Abans de la manifestació la Crida LGTBI ha entrat a enganxar cartells a l’hotel Olivia Plaza per donar suport a la seva lluita contra la precarietat.

A la capçalera algunes de les persones que es van manifestar fa 40 anys i altres més joves repetien crits d’aquella època, com “Llibertat sexual, dret al propi cos” o “Detrás de las ventanas, también hay lesbianas, detrás de los balcones, también hay maricones”.

Mar Cambrollé, presidenta de l’Associació de Transsexual d’Andalusia Sylvia Rivera, també va estar a la Rambla fa 40 anys i s’ha desplaçat a Barcelona per la celebració. “Sota la repressió del franquisme les persones trans no podíem estar organitzades, perquè prou feina teníem amb subsistir, però ara estem organitzades a tot l’Estat espanyol”, celebra.

Mar Cambrollé, presidenta de l'ATA-Sylvia Rivera, ha tornat a manifestar-se per Barcelona 40 anys després ©SANDRA LÁZARO

Tot i que marxa amb alegria, Cambrollé no és excessivament optimista: “Hem avançat d’una forma molt veloç en drets LGB, però les persones trans seguim al punt de partida, no podem decidir sobre els nostres cossos perquè segueixen tutelats per l’Estat”.

De fet, l'últim informe de l'Observatori Contra l'Homofòbia mostra un augment de les agressions a persones trans a Catalunya, segons ha destacat el seu president Eugeni Rodríguez. “També creix l’exaltació de l’homofòbia, com en el cas del cura de L’Hospitalet”, ha afegit.

Rodríguez reclama que s’apliqui la llei contra la LGTBIfòbia aprovada fa tres anys pel Parlament de Catalunya. “Només s’ha posat una sanció en 3 anys, i el que no pot ser és que 40 anys després d’aquella manifestació contra la Llei de Perillositat Social tinguem una llei pròpia i no s’estigui aplicant”, conclou.