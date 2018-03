Taiacore: “La libertad de expresión no existe”

Dice Marta Tai, componente del grupo Taiacore, que tras los últimos casos de censura (el secuestro de ‘Fariña’, la sentencia de Valtonyc o la retirada de una obra en ARCO) “te das cuenta de que la libertad de expresión no existe, que no se puede poner en práctica”. Es una de la reflexiones que tanto ella como su compañero de grupo, Vincenzo Tancorre han hecho de la situación que atraviesa la creación cultural en la España del año 2018. También sus letras contienen una crítica al sistema político. “De hecho ‘Monsters’ va sobre todo esto, sobre el mundo de los altos cargos y demás”, cuenta Marta, pero el hecho de que esté en inglés es, para Vincenzo, lo que la protege. “Como está en inglés a lo mejor no se enterarán. Dirán que suena bien”.

Su visión no es mucho mejor sobre lo que sucede fuera de las fronteras del país. “Lo veo muy chungo en todos lados” dice Marta Tai, que cree que hace falta “una revolución del pueblo, social”, que contraste con las formas “pasivas” de protesta que proliferan hoy en día y que apenas salen de los 280 caracteres de un tuit.

A Marta y Vincenzo les hemos entrevistado en plena calle, en la Plaza del Altozano de Albacete, ciudad en la que actuarán el próximo 9 de marzo en la sala Caribou . No es la primera vez que vienen hasta la ciudad castellano-manchega. Ya han tocado aquí y también han colaborado con la Asociación Desarrollo de personas con Autismo. Su primera toma de contacto con el público albaceteño fue a través de ‘Contagiarte’, un blog de Albacete “que hace un año y pico nos descubrió y le encantó y nos trajo. Desde entonces hay una relación profesional y de amistad y ella siempre nos quiere traer y nos promueve un montón”.

Su concierto llega apenas 24 horas después del Día de la Mujer que este año es más conmemorativo que otros y en el que tanto mujeres como hombres están llamados a participar en la #HuelgaFeminista. Incluso muchas periodistas se sumarán a la huelga. ¿Vais a parar?, preguntamos. Y, aunque dicen que no se lo habían planteado, finalmente, dice Vincenzo: “Es un tema que nos importa y por eso nos apuntaremos al paro”.

Y entre acordes y sus voces… sus canciones. Queremos hacer un repaso de su historia. Sus caminos se juntaron en Berlín, Alemania, hace ahora 4 años. Fue en la capital germana donde la madrileña y el italiano decidieron unirse. “Yo viajé allí con mi antiguo grupo y necesitábamos un guitarrista. Un compañero me pasó el contacto de Vincenzo. Y al final emprendimos el viaje juntos, formando Taiacore”, cuenta Marta.

Taiacore, durante la entrevista Lourdes Cifuentes

Vincenzo no se unió al primer grupo porque no le “gustaba mucho”. Fue el proyecto común el que les enamoró desde sus inicios. “Ahora es algo que nos identifica y creemos un montón en lo que hacemos. Estamos súper contentos”, añade el italiano.

Juntos han recorrido el mundo. Desde que empezaran en Berlín han viajado a California, han tocado en buena parte de Europa, y por supuesto ahora están de gira por España: sus próximas paradas son León, Zaragoza “y luego en mayo nos iremos a Nueva York porque siempre nos encanta viajar por ahí”.

'My Soul', una canción icono

‘My Soul’, es su tema más íntimo y fue también la primera composición de Taiacore. “ My Soul lo compusimos en Treptower Park, en Berlín, a las orillas del río”, explica Marta. “Fue en un día de solo como el de hoy y la letra y los acordes salieron solos mirando al río”, añade Vincenzo bajo el cálido sol de invierno de la Plaza del Altozano.

El tema es muy personal para ellos. Tanto, que no está en ningún álbum porque es su “secreto compartido”. Un secreto que sólo han compartido musicalmente con la orquesta de cámara de la Universidad de Alcalá. “ Eso fue maravilloso. Lo mejor que nos ha pasado, de verdad”, dice Marta.

El reto de hacerse mayor y perder la inocencia

Mientras Taiacore prepara su próximo disco, que se publicará a finales de 2018, ya están empezando a enseñar al publico algunas de sus nuevas composiciones, como “Innocent”, una canción con la que ponen el acento en el camino que cada persona elige para desarrollar su propia personalidad, al margen de las circunstancias en las que haya vivido.

“ Innocent es una canción para una reflexión personal”, explica Marta Tai. La canción empieza diciendo “yo nací igual de inocente que tú, pero soy culpable como los demás”, ya que “no hay una culpa externa a lo que tú eres como persona. Para Taiacore, “la inocencia se conserva en la ilusión”, un sentimiento que rebosa en este grupo y que nadie se la podrá arrancar, aunque lo intenten. Es el mensaje que también lanzan en otra de sus canciones más significativas: “Not boring like you”.

“’Not boring like you’ habla de eso. De toda la gente que te intenta bajar a la tierra y es como ‘no, yo quiero soñar’. Puedo ser realista pero déjame soñar, tener mis ilusiones, que tenga una fantasía y que quiera luchar por ella. Porque para la gente, todo lo que es difícil de conseguir es perder el tiempo.

Y, mientras Taiacore sigue explorando los “ilimitados” territorios de su universo creativo, siguen viajando por todo el mundo ofreciendo su música. Desde Albacete hasta Nueva York pasando por Madrid, entre otros destinos.

Su carácter cosmopolita y la libertad que disfrutan de llevar su música por todo el mundo les lleva a no entender las políticas que llevan a miles de personas intentan llegar a Europa jugándose la vida en el mar mientras huyen de la guerra y la pobreza. “Es algo muy triste porque no es una opción, porque ellos no lo han elegido”, comenta Marta Tai. Por su experiencia, sabe que “es maravilloso cuando te vas de tu país porque lo has elegido. Pero cuando te vas por necesidad, y encima no encuentras amparo en otras sociedades y otras culturas tiene que ser muy duro” y conlleva una “deshumanización muy triste”.