La Asamblea de la SGAE aprueba sus cuentas y la gestión de su dirección

La Asamblea General de la SGAE ha aprobado esta tarde sus cuentas de 2016 y el informe de gestión de su Junta Directiva en una sesión en la que su presidente ha subrayado que serán "absolutamente rigurosos" en el esclarecimiento del fraude en los derechos de autor denominado "la rueda" de las televisiones.

El juez que instruye el caso calcula en 100 millones de euros lo generado por la trama entre 2006 y 2011 merced al cobro de derechos de piezas musicales emitidas en televisión de madrugada, una trama por la que han pasado a disposición judicial tres socios de la SGAE y se ha procedido al registro de su sede y la de varias cadenas.

El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, ha abierto la asamblea refiriéndose a la causa por la que el pasado martes entraron en su sede central agentes de la UDEV para registrarla en busca de documentación relacionada con el fraude para el cobro de derechos de autor.

La SGAE, ha dicho, "va a ser absolutamente rigurosa a la hora de colaborar con la justicia. Somos los primeros que queremos que esto se aclare, que esto se esclarezca cuanto antes. Cuando conozcamos el sumario, la Junta Directiva se reunirá y tomaremos todas las medidas que proceda contra cualquier práctica que no sea honesta", ha afirmado.

La entidad ha aprobado con el 66,14 % de los votos las cuentas correspondientes a 2016, las primeras con Fernández Sastrón al frente, que han sido rechazadas por el 16,56 % de los socios. El 17,3 % se ha abstenido.

En cuanto al informe de gestión de la dirección, ha sido aprobado con el 57,76 % de los votos. El 28,84 % ha votado en contra y el 13,40 % se ha abstenido.

A la asamblea, que por primera vez ha incorporado el sufragio telemático, han asistido 219 socios -la mitad que en la anterior- con derecho a voto, de los más de 19.500 que lo tienen.

Por el sistema de ponderación de votos -quienes más ingresos generan tienen más votos, y los editores pueden llevar delegado un número "infinito" de ellos-, han representado 10.945 votos.

La SGAE ingresó en 2016 un total de 239,68 millones de euros, un 2,9 % menos que en el ejercicio anterior, y de ellos se repartieron entre los 120.842 socios 239,19 millones, un 0,5 % más que en 2015.

Las obras dramáticas generaron unos ingresos sociales de 10,22 millones de euros, un 2,1% más que el año anterior; los conciertos, 20,5 millones, un 3% más; cines o aparatos de imagen y sonido alojados en establecimientos, 66,02 millones de euros, un 7,6% más que en 2015; y por radiodifusión y cable, se generaron 100,43 millones, una bajada del 2,2 %.

Los ingresos obtenidos por los soportes discográficos, de vídeo y sincronizaciones fueron de 7,13 millones, un 10,7 % menos, y las melodías para móviles, descargas legales de música, servicios de escuchas en formato "streaming" o radio en internet, 5,87 millones de euros, un 3,3 % menos.

El cantante Antonio Ipiña, Tontxu, miembro de la Junta Directiva, ha asegurado a los medios que él no sabe nada de lo ocurrido judicialmente: "Estoy en la Junta, pero no me entero".

"Mi opinión sobre 'la rueda' me la reservo, porque es algo que está dando de comer a muchos autores españoles y la música que se emite por la noche es en castellano y prefiero que vivan ellos de sus canciones que los del bakalao o el reguetón", ha añadido.

El músico y también miembro de la Junta Directiva Juan Carmona ha indicado a los periodistas que serán los jueces "los que tendrán que decir lo que ha pasado" y que, entretanto, "nadie es culpable".

Carmona, que ha recordado que son muchos los músicos que hacen piezas que se emiten por la noche -"de Enrique Morente a Tomatito pasando por Jorge Pardo" o él mismo- y que eso no es nada "malo", ha subrayado que ya el pasado mes de diciembre se ha puesto en marcha un acuerdo de arbitraje y que "todo el mundo" quiere "las cosas claras".

Hoy, Telemadrid, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) y la televisión autonómica de Baleares (IB3) han anunciado que cancelaban su programación musical de madrugada, a consecuencia de la investigación por fraude en la generación y cobro de derechos de autor que ha generado, según el juez que lo investiga, 100 millones de euros.