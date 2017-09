Hamza Yalçin: "Intenté prepararme mentalmente para pasar mi vida en prisión"

El periodista sueco-turco Hamza Yalçin ha asegurado hoy que no esperaba que la Audiencia Nacional le concediera la libertad provisional y que ya había empezado a hacerse a la idea de tener que encarar una cadena perpetua.

Yalçin salió ayer en libertad condicional de la cárcel de Brians (Barcelona), donde permanecía desde el pasado 3 de agosto, cuando lo detuvieron por una orden de Interpol cursada por Turquía, que lo acusa de tener vínculos terroristas y de insultar al presidente turco, Recep Tayip Erdogan.

El abogado defensor de Yalçin, Baltasar Garzón, ha reiterado que "hay un componente político evidente y una imputación absolutamente sin base y por razón de opinión" detrás de la persecución del periodista y ha solicitado al Consejo de Ministros que deniegue su extradición a Turquía y la del también periodista Dogan Akhanli.

"Desde mi punto de vista hay un componente político claro y determinante en la persecución que se hace por razón de sus ideas a estos dos profesionales europeos. Urge que el Consejo de Ministros detenga esta situación sin necesidad de que continúe el proceso de extradición en la Audiencia Nacional".

Este tribunal decretó ayer la libertad provisional, algo que solicitaron tanto el Defensor del Pueblo como numerosas organizaciones políticas, periodísticas y legales, quienes denuncian que Turquía persigue a Yalçin por ser un periodista crítico con el régimen.

"Empecé a intentar prepararme para encarar una vida en prisión, para pasar el resto de mis días en la cárcel. (...) No he podido dormir hoy, no esperaba que me liberaran, aunque mis abogados sí estaban convencidos de que lo harían", ha sostenido el periodista en una rueda de prensa en Madrid.