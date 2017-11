La actriz Portia de Rossi denuncia que fue acosada sexualmente por Steven Seagal

La actriz Portia de Rossi se unió hoy a las mujeres que han denunciado acoso sexual en el mundo de Hollywood, y sumó un nuevo nombre a la lista de acusados: Steven Seagal. La intérprete, nacida en Australia en 1973, relató en Twitter su desencuentro con el director y actor.

"Me dijo lo importante que era tener química fuera de la pantalla mientras me sentaba y se desabrochaba los pantalones de cuero", contó la actriz, esposa de la conocida presentadora Ellen Degeneres. La audición final para comenzar a trabajar con Seagal tenía lugar en su despacho. De Rossi salió corriendo de la oficina y llamó a su representante, que se limitó a contestar: "Bueno, es que no sabía si era tu tipo".

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”