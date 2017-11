El español vuelve a ser protagonista en la televisión estatal china

La lengua española volvió hoy a ser protagonista en la televisión estatal china, con el final de una nueva edición de su concurso de español, una lengua cada vez más popular en el gigante asiático.

Ji Yuchen, un estudiante de traducción e interpretación de 26 años, logró el primer premio gracias a su dominio del español, tanto a nivel gramatical como de conversación, en un concurso extenuante en que se valoró también la capacidad de improvisación y en las artes escénicas.

Yuan Xiaoting, una traductora de 24 años, logró la segunda plaza mientras que Xiang Xicong, aún estudiante universitario de solo 20 años, quedó en tercer lugar.

"Lograr el primer premio es algo que no me había imaginado", dijo en declaraciones a Efe Yuchen, que mostró su "emoción" por el triunfo.

"Lo que me gusta más de la lengua española es que me abrió el horizonte, me abrió la puerta hacia un mundo totalmente diferente", afirma este joven, que fue profesor de chino en Chile durante tres años y aspira a ser traductor e intérprete en Naciones Unidas.

Yuchen reconoció que la experiencia chilena le ayudó mucho con su expresión oral. "La parte más difícil del español es la pronunciación de la letra R. Es tristemente famosa esa letra" en China, bromea.

El jurado estuvo compuesto por 18 representantes de medios de comunicación (entre ellos Efe), instituciones educativas o diplomáticas chinas o de países de habla española con presencia en este país.

El embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris; la periodista y presentadora de informativos de TVE Marta Jaumandreu y el hispanista chino Liu Jian fueron tutores de los candidatos.

Además de varios trofeos, el ganador viajará a Uruguay invitado por ese país, mientras que el segundo y tercer clasificados disfrutarán de un viaje de una semana por la región española de La Rioja, para que puedan conocer la cuna de la lengua castellana.

Todos ellos ganaron, además, cursos gratuitos en el Instituto Cervantes de Pekín.

Xiang, tercer clasificado a pesar de que solo ha estudiado español durante tres años, es alumno de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin (al este de Pekín).

Este apasionado de los idiomas (también domina el italiano), impresionó al jurado por el uso de términos complicados como "compuestos alcalinos", y señaló a Efe su gran alegría por el galardón que le permitirá viajar por primera vez al extranjero.

La final, presentada en chino y español por la china Xu Xin y el español Luis Martínez, incluyó tres pruebas, la primera de los cuales exigía improvisar durante tres minutos para intentar vender al jurado un artículo de la tradición cultural china.

La segunda prueba fue un debate entre los seis finalistas en una mesa redonda y la tercera consistió en improvisar una respuesta de tres minutos a una pregunta grabada en vídeo por famosos, entre ellos el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, o el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta.

Casi 200 candidatos se presentaron a las eliminatorias a comienzos de septiembre y, tras una selección que pasó por Lima, los aspirantes llegaron a Pekín esta semana para afrontar un arduo sistema de eliminatorias que desembocó en una semifinal con nueve concursantes el pasado sábado, seis de los cuales llegaron a la final de hoy.

Como novedad, la final fue presenciada, por primera vez, por niños y niñas de enseñanza primaria que ya saben español e interpretaron diferentes números musicales en esa lengua.

Y es que esta tercera edición del concurso, la primera bajo las nuevas siglas CGTN de los canales en lengua extranjera de la televisión estatal china, ha mostrado la pujanza de la lengua española en este gigante de casi 1.400 millones de habitantes.

Actualmente, más de cien universidades de China, Taiwán y Hong Kong ofrecen programas oficiales en español, con unos 34.000 alumnos matriculados, además de muchos miles más no contabilizados en enseñanza primaria y secundaria, así como en centros privados. Solamente el Instituto Cervantes tiene unos 3.000 alumnos en Pekín.