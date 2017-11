El uruguayo Troncoso destaca la variedad de cine iberoamericano frente a la producción de EEUU

El actor uruguayo César Troncoso ha defendido hoy la diversidad del cine iberoamericano frente a historias norteamericanas "que siempre cuentan lo mismo", para asegurar que "la diversidad de Iberoamérica" no se encuentra en ningún otro sitio.

En conferencia de prensa en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde ha presentado la película 'Pampero', que protagoniza junto a Julio Chávez y Pilar Gamboa, Troncoso ha dicho que el cine de Sudamérica "es generalmente pobre, bastante maltratado en este sentido, pero es muy rico"-

Ha subrayado que "frente a las historias de Marvel, que son muy ricas, con 300 o 400 millones de dólares, pero la misma historia todo el tiempo, lo que aporta Iberoamérica es la novedad, la diferencia, la variedad, porque no se hace el mismo cine en Argentina, Colombia o Perú, y merecería espacios que no tiene".

Por eso, ha dicho que el festival de Huelva "nos visibiliza y ojalá desde aquí se normalice nuestra presencia en Europa, que es lo que queremos".

Ha recordado que 'Pampero' es una producción de Argentina y Uruguay, señalando la unión de dos países hermanos para una película, y bromeando con que "las rivalidades, si son futbolísticas, me parecen bárbaras, me parece perfecto tomarle el pelo a un argentino cuando pierden un partido de fútbol, pero en otros ámbitos me parecen tontas.

Ha señalado la dificultad de hacer "una película con tres actores", con un velero como escenario, que "si bien es un escenario muy pequeño y acotado, está la presencia del entorno, de una geografía que es el Delta del Tigre, que tiene que ver con lo pasional, de algún modo, y mi personaje es el que es porque vive en esas islas y anda en esos canales".

La película narra la historia de un hombre acorralado por una enfermedad terminal, que decide alejarse de todo y encara un viaje en su antiguo velero, repleto de provisiones, para refugiarse en medio de la naturaleza, hasta encontrar en él, escondida, a una chica que huye de un crimen que dice no haber cometido, lo que le hará cambiar el rumbo.

Se trata de un trabajo dirigido por Matías Lucchesi, director nacido en Córdoba (Argentina) en 1980, que dirigió el cortometraje 'Distancias' (2010) y el largometraje 'Ciencias naturales' (2014), ganadora en Generation de la Berlinale 2014 como mejor película.