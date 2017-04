La Fiscalía no se opone al archivo provisional de la investigación a Villar Mir

La Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto al sobreseimiento provisional de la investigación al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir en el caso Son Espases sobre el presunto amaño del concurso para construir dicho hospital, pero sí ha rechazado el sobreseimiento libre.

Después de que la defensa del empresario solicitara recientemente de nuevo el archivo de la causa para él, el juez que instruye la causa, José Castro, trasladó la petición a las partes para que se pronunciaran al respecto.

El Ministerio Fiscal se ha opuesto al sobreseimiento libre de la investigación a Villar Mir, pero no al provisional, en el actual momento procesal.

La Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que actúa como acusación particular, aún no se ha pronunciado. La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha explicado que "la Abogacía de Baleares aún no ha hecho el escrito respecto a esta persona concreta cuyos abogados habían pedido el archivo", pero podría hacerlo la próxima semana.

La defensa de Villar Mir volvió a pedir el archivo para él después de que compareciera por videoconferencia desde Madrid ante el juez de Instrucción número 3 de Palma el pasado 13 de marzo, a petición propia.

Villar Mir, a quien el juez y la Audiencia de Palma denegaron en noviembre del año pasado el archivo de su imputación, volvió a preguntar al juez los motivos por los que es investigado y rechazó declarar.

El empresario declaró como imputado ante el juez Castro en septiembre de 2015, negó que amañara con el expresidente del Govern balear Jaume Matas el concurso para la construcción de Son Espases y dijo que si hubo alguna irregularidad en el proceso fue en contra de su empresa, que finalmente perdió el contrato en favor de Dragados.