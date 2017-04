Ministro de Finanzas argentino viaja a Washington para asamblea de FMI y BM

El ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, viajará esta semana a Estados Unidos para asistir a la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), informaron hoy fuentes oficiales.

Además de participar en Washington de las reuniones del FMI y el BM, Caputo mantendrá en la mañana del miércoles, en Nueva York, un encuentro con los miembros de Americas Society and Council of the Americas y dará allí una rueda de prensa.

Según informó hoy el Ministerio de Finanzas en un comunicado, Caputo, en su calidad de gobernador ante el BM, participará el jueves en el panel sobre infraestructura en América Latina y el Caribe.

Ese panel estará integrado, además, por el ministro de Planificación brasileño, Dyogo Oliveira; el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional de Colombia, Clemente Del Valle; el vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, y la directora gerente del BM, Kristalina Georgieva.

En la tarde del jueves, Caputo mantendrá un encuentro con el vicepresidente de la multinacional GE, John Rice, y asistirá a una recepción en la embajada argentina en el marco del Día Mundial del Malbec.

En tanto, el viernes Caputo y su comitiva mantendrá una reunión con el presidente del BM, Jim Yong Kim.

Durante su permanencia en Estados Unidos, el ministro de Finanzas también tiene previsto entrevistarse con el presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, Gilbert Huongbo.