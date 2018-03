La economía de Venezuela cayó un 13,2 % en 2017, según el Parlamento

La economía de Venezuela bajó un 13,2 % en 2017 y el país acumula cuatro años consecutivos de retroceso en su Producto Interno Bruto (PIB), informó hoy la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora.

"En el 2017 la economía venezolana cayó 13,2 %, superior a la caída de la economía en el año 2016, que fue de 12 %", dijo a la prensa el diputado José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento.

Subrayó que "esto no es un cuadro de recesión de la economía, es un cuadro de depresión económica (...) Son dieciocho trimestres consecutivos de caída".

El economista explicó que esto se debe principalmente a la bajada de la producción petrolera, la reducción del consumo por la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos a causa de la hiperinflación, la "fuerte depreciación del bolívar" frente a otras monedas y el descenso de la industria de la construcción.

Según Guerra, de las 9.500 industrias que operaban en el país en 1999, cuando se instauró la llamada revolución bolivariana, hoy quedan 3.800 y la cámara estima que unas mil cerrarán sus puertas este año, de mantenerse las políticas económicas aplicadas hasta ahora por el jefe del Estado, Nicolás Maduro.

Señaló que la crisis económica actual se puede empezar a corregir con tres pasos: detener determinada financiación del Banco Central al déficit fiscal, eliminar el control de cambio establecido en 2003 y renegociar la deuda financiera que, estimó, sobrepasará los 150.000 millones de dólares para 2027.

"No hemos pagado un bono desde octubre del año pasado (...) tenemos 3.500 millones de dólares de deuda morosa acumulada y aquí no entra ni un centavo (...) si no se paga primero la deuda", alertó, tras indicar que el mes pasado vencieron 705 millones de dólares por concepto de deuda y no se ha abonado.

Afirmó que la tasa de desempleo se sitúa por debajo del 10 % debido a que los salarios son muy bajos (el sueldo mínimo está actualmente en 37 dólares mensuales).

Asimismo, advirtió de que una sanción petrolera a Venezuela por parte de Estados Unidos sería una "catástrofe", pues ese país compra la mitad del crudo venezolano.

Adelantó que el jueves la Comisión de Finanzas presentará ante el pleno el índice de inflación y del PIB de febrero y los datos acumulados en lo que va de año.