La Junta pide 15 años de cárcel para el exgerente de la Orquesta de Extremadura

La Abogacía de la Junta de Extremadura solicita una pena de 15 años de cárcel para el exgerente de la Orquesta de Extremadura por tres presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y de sociedades.

Así figura en el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mérida, que incluye una petición de Fiscalía de tres años y diez meses de prisión por un delito de apropiación indebida.

En ese auto se decreta, una vez realizada la investigación previa judicial, la apertura de juicio oral, que correrá a cargo de la sección de la Audiencia Provincial de Badajoz con sede en Mérida.

El presidente del PP Extremadura, José Antonio Monago, ha recordado tras conocerse el auto que al llegar al gobierno en 2011 se encontraron "irregularidades" contables en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, cuyo gerente era Pedro Salguero, que será juzgado por la Audiencia Provincial acusado de tres delitos por su labor en la orquesta regional.

A pregunta de los medios sobre este caso judicial, Monago se ha mostrado "respetuoso" con la Justicia, "nos afecte a nosotros o a otros" Ha recordado que quien fuera concejal socialista en el Ayuntamiento de Calamonte (Badajoz) le entregó, a petición del Ejecutivo regional sobre las cuentas en 2011, una "contabilidad del pincho" del certamen teatral, "un folio con lo que debemos y lo que nos deben". "No había contabilidad y tuvimos que nombrar un gerente, un subinspector de la Agencia Tributaria en comisión de servicio que tuvo que poner en orden las cuentas", ha subrayado el dirigente popular.

Monago ha asegurado que no se controlaba lo que se vendía, ni la facturación del bar del teatro, ni las entradas de protocolo, ha puesto como ejemplo. No se habían liquidado nunca los impuestos del festival, como el de Sociedades, y no había control de la Administración sobre ese organismo, cuya directora técnica era por entonces la actriz Blanca Portillo, ha recordado.

El Ejecutivo de Monago nombró en lugar de Portillo al productor Jesús Cimarro, al que "hubo que convencer" y que continúa haciéndolo "francamente bien", ha recalcado. "Pusimos en orden el festival, levantamos su prestigio a nivel internacional y luego dimos cuenta al Ministerio Fiscal de lo que se había detectado", ha subrayado sobre la gestión de Salguero al frente del certamen.

Junta, acusación particular

Por su parte la Junta ha recordado que principios de este año, el Tribunal de Cuentas condenó al exdirector gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Pedro Salguero, a devolver 135.000 euros por pagos sin justificar. En ese caso la Junta de Extremadura no estaba personada inicialmente.

Actualmente la Junta de Extremadura está personada en la actualidad como acusación particular, y n el juicio oral, la Junta de Extremadura se ha adherido a la acusación de la Fiscalía al considerar la posible existencia de una apropiación indebida de dinero, por lo que solicita su devolución.

La Junta de Extremadura defiende que si ha habido un delito deben arbitrarse medidas legales y perseguir el mismo, independientemente de sobre quien recaiga la investigación, y “respeta las decisiones de la Administración de Justicia, de la que somos independientes”.