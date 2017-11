Plan para reactivar la economía en la zona afectada por el cierre de la mina Aguablanca

La comarca de Monesterio no puede esperar, y mientras llega una empresa interesada en explotar el subsuelo de la mina Aguablanca, el Gobierno regional, Diputación Badajoz, tres municipios, sindicatos y patronal van a poner en marcha un plan de reactivación económica para esa zona dolida desde el cierre en el verano de 2016 de la instalación.

Con ella se perdieron 400 puestos de trabajo, de ellos 100 eran directos y los restantes indirectos, y desde que todo esto pasó la población activa (en edad y disposición de trabajar) en esa comarca de Tentudía ha menguado un 3,7% mientras en la provincia de Badajoz crecía como media un 4%.

El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, y el presidente de Diputación Badajoz, Miguel Gallardo, han presentado este jueves un Plan de Regeneración Económica dotado con 10,8 millones de euros hasta 2020 (tres años) y en el que, han criticado ambos, se ha negado a colaborar el Gobierno central pese a que sí financia otros planes de zonas mineras en declive, principalmente de carbón.

El plan abarca los municipios de Monesterio, Montemolín y Calera de León, cuyos alcaldes se han reunido previamente con las instituciones regional y provincial, territorios que suman 6.700 habitantes y 731 parados.

Promotores principales del plan, de izquierda a derecha Miguel Gallardo (Diputación), Mercedes Díaz alcaldesa de Calera, el consejero Navarro, Antonio Garrote alcalde de Monesterio, y Juan Elías alcalde de Montemolín

El consejero de Economía e Infraestructuras ha dicho que se trata de un plan específico y excepcional que prevé actuaciones extraordinarias para afrontar la situación provocada por el cese de la actividad minera en Aguablanca.

El hecho de poner en marcha este plan especial, advierte, no significa en ningún caso que la Junta de Extremadura renuncie a su objetivo de conseguir que se reanude la actividad en la mina localizada en el término municipal de Monesterio que, ha recordado ya cuenta con la DIA favorable a la explotación, si bien admite que la actividad minera no se recuperará a corto plazo “pero la posibilidad sigue existiendo y no renunciamos a ella”.

Seis líneas de trabajo

El plan se divide en seis líneas de actuación: promoción empresarial y captación de inversiones; fomento del empleo y la cualificación profesional; potenciación de infraestructuras; dinamización turística; aprovechamiento recreativo-turística de la mina, y activación social.

En fomento del empleo y mejora de la cualificación y formación, el Sexpe creará una escuela profesional en Monesterio, con un presupuesto de 800.000 euros al año (2,4 millones hasta 2020); habrá servicios específicos de orientación, y se harán contratos de un año a 30 personas cada ejercicio (90 en total).

En promoción empresarial y captación de inversiones destacan medidas como otorgar cinco puntos más para la concesión de incentivos empresariales a los proyectos que se ubiquen en las tres localidades y la participación preferente de la empresa pública Avante en el capital social de nuevos proyectos o ampliación de los existentes en la zona.

El apoyo a autónomos y pymes mediante microcréditos o a través de avales de Extraval, un servicio permanente en la zona de asesoramiento a empresas y emprendedores, y un espacio de coworking e incubadora de empresas son otras de las medidas de este punto.

Además, se potenciarán las infraestructuras (caminos rurales, ampliación del polígono industrial o finalización de la residencia de tercera edad en Monesterio); y se promoverá el turismo (rural, de naturaleza, gastronómico o astronómico) con un plan específico.

El consejero de Economía recuerda que hay una medida "en reserva" por si finalmente se produjera el cierre definitivo de la mina, que es el plan de restauración por parte de la empresa propietaria, con una inversión "posiblemente superior a 15 millones", para la recuperación ambiental de los terrenos.

El presidente de Diputación Badajoz, Miguel Gallardo ha destacado las "amplias posibilidades" de esta zona al estar muy bien comunicada con Sevilla.

Además de la Consejería de Economía e Infraestructuras, los tres ayuntamientos y Diputación Badajoz, han colaborado en el diseño de este plan el Sexpe; las consejerías de Empleo, Sanidad, y Medio Ambiente, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal Creex.