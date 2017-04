El exgerente de Caval, condenado a 23 años, solo pasará 12 en la cárcel

La abogada de los cooperativistas de CAVAL, Rosalía Perera, reconoce que "por ley" el exgerente Manuel García solo pasará como máximo 12 años en prisión pese a que fue condenado a 23 y añade que su consejo es no recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz que así lo establece.



Rosalía Perera ha explicado que aunque la decisión de recurrir o no corresponde a los cooperativistas y hay de plazo hasta después de Semana Santa, su "consejo profesional" es de no hacerlo, ya que la decisión adoptada "se atiene a derecho".



Ha explicado que según establece la ley en casos como este, con varios delitos, se establece como prisión máxima el triple del tiempo que se le imponga por la condena más grave, en este caso los cuatro años por el delito continuado de administración desleal.



Rosalía Perera precisa que un caso distinto sería si se le hubiese impuesto esa pena por un solo delito, ya que entonces si tendría que cumplirla y ha aclarado que, al contrario de lo que se pueda pensar, no tiene nada que ver con la edad de Manuel González.

Le piden que recurra

La abogada ha indicado que sus clientes le han pedido que estudie las posibles vías de recurso, por lo que aunque es partidaria de no hacerlo por las pocas posibilidades de éxito, se debe a lo que estos decidan y entiende que puedan querer hacerlo.



Las partes recibieron ayer la comunicación de la Audiencia Provincial, que fija tres días hábiles y uno más de gracia para presentar el recurso, por lo que, de llevarse a cabo, no se haría hasta la próxima semana.



En cuanto a la carta remitida hoy a los medios de comunicación desde la cárcel por Manuel García, en la que atribuye su condena y encarcelamiento "por motivos políticos", Rosalía Perera ha recordado que este es un argumento que ya utilizó cuando tuvo la oportunidad de hablar en el juicio.