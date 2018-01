Es "inmoral" gastar 6.000€ en bandera de España con 10.000 parados en Cáceres

El PSOE de Cáceres ve una "inmoralidad" que en una ciudad con "casi 10.000 parados" el Consistorio se gaste 6.000 euros en una bandera de España, un símbolo que respetan pero que "no puede convertirse en una cortina de humo para no hablar de los problemas de la ciudad y de su incompetencia para solucionarlos".



Los miembros del Grupo Municipal Socialista no han asistido este miércoles al acto oficial de colocación de la bandera por considerarlo "una performance en la que se hace gala más del barato patrioterismo que del noble patriotismo" y con el que se pretende "la provocación más que el sentimiento colectivo de respeto a la diversidad en España".



Para el portavoz socialista, Luis Salaya, el Gobierno local del PP trata con ello de "no hablar de los problemas" como el paro o el hecho de que no haya puesto en marcha, después de media legislatura, el Pacto Local por el Empleo, una propuesta socialista de noviembre de 2015, y que "se está demorando en su cumplimiento".



Salaya ha recordado que, como manda la ley, todos los miembros de su grupo han prometido o jurado la Constitución Española (CE), y han declarado abiertamente su respeto a todos los símbolos del Estado español, por lo que "no cabe duda alguna" sobre su posicionamiento.



En este sentido, ha dicho que defienden el "uso correcto" de la bandera como signo de identificación colectiva, tal como se regula desde la CE, en los edificios públicos, en los actos oficiales..., según recoge el Grupo Municipal Socialista en nota de prensa.