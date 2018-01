La Xunta obvia en su informe del Brexit que anunció una candidatura inexistente para captar una sede que pierde Reino Unido

Un mal sueño del que no quede constancia escrita. Es el tratamiento que parece que va a tener finalmente en los archivos de la Xunta la virtual candidatura gallega para acoger el laboratorio de referencia de la Unión Europea para el seguimiento de los contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos, cuyas competencias dejarán de ser ejercidas en el británico Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) cuando el Reino Unido consume su salida de la Unión Europea. Como ha venido informando este diario, los sucesivos anuncios formulados por las autoridades gallegas al respecto nunca se correspondieron con una candidatura real y fueron lanzadao, como adelantó Faro de Vigo, cuando el Gobierno de España ya sabía que este laboratorio iba a ser cerrado y sus funciones, distribuidas entre otros que ya existen, entre ellos uno de Vigo.

El 21 de febrero del pasado 2017 el pleno del Parlamento de Galicia aprobó una iniciativa del PP para que la Xunta elaborase "un informe sobre los posibles impactos del Brexit en la economía gallega y en sus sectores productivos" y lo remitiese a la Cámara antes del fin del año acaba de finalizar. El Gobierno gallego cumplió el encargo y envió el trabajo al Parlamento el pasado 22 de diciembre. El informe, un documento de 33 páginas al que ha tenido acceso este diario, se divide en siete apartados que comienzan por los "antecedentes y contexto del Brexit" y siguen con un análisis general de su eventual influencia en los diferentes sectores de la economía gallega, así como en los presupuestos de la UE, en los fondos que Galicia recibe y en la estructura institucional de la Unión.

En ninguno de estos apartados, ni tampoco en el cierre de "conclusiones y recomendaciones", se señala que Galicia opta u optase a acoger dicho laboratorio de bivalvos, ni se sugiere ninguna estrategia concreta para que el Gobierno gallego se dirija al español o a las instituciones comunitarias con el objetivo de que alguna entidad dependiente de la Xunta intente recoger competencias que pierda el Reino Unido. Sí se señala, no obstante, que el Reino Unido es el tercer mercado al que se dirigen las exportaciones gallegas -con especial peso de las del grupo Inditex y de las de Citroën-, o se admite que en territorio británico trabaja "un número considerable de profesionales cualificados menores de cuarenta años" con origen gallego, cuyos intereses pueden quedar "altamente lesionados" en el caso de un Brexit 'duro'.

El informe se detiene también, a partir de datos del Instituto Gallego de Estadística, del Gobierno central, de la Comisión Europea y de informaciones publicadas en dos diarios impresos gallegos, en aspectos como los presupuestos que podrían perder los programas europeos de investigación y desarrollo o el "duro golpe" que el Brexit "podría implicar a la política de cohesión", porque "en gran medida", la dotación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional "históricamente tenía la misión de contentar a los británicos, visto el escaso retorno que obtenían a través de la Política Agraria Común".

El laboratorio de bivalvos no es mencionado ni en el apartado de "impacto institucional y revisión normativa" ni tampoco en las tres páginas y media de conclusiones y recomendaciones. En esta última sección el informe reflexiona en términos generales sobre los puntos en los que "desde el punto de vista de la comunidad autónoma de Galicia", debería "incidir" el pacto final entre la UE y el Reino Unido, tales como el "reconocimiento mutuo de cotizaciones sociales" y títulos universitarios, la protección de derechos pesqueros adquiridos, la garantía de prestaciones sanitarias o la exención de visados para la movilidad de personas entre ambos territorios.

"Con carácter periódico -agrega- la Xunta analizará las consecuencias del Brexit en cada área de actuación" y "pondrá en práctica o instará a quien competa a la adopción de medidas" para "paliar dichas consecuencias". En este sentido, anuncia, en 2018 "se creará un foro que permita el seguimiento de la evolución del Brexit en el que participen los interlocutores económicos y sociales" y que "sirva para reflexionar sobre las consecuencias del acuerdo y su posterior desarrollo".

Este informe fue remitido al Parlamento gallego apenas dos días después de que la conselleira del Mar, Rosa Quintana, no fuese capaz de aclarar en la propia Cámara, a preguntas de toda la oposición, por qué la Xunta se empeñó en defender una candidatura que nunca llegó a registrarse o cómo es posible que el Gobierno de España conociese la supresión del laboratorio de bivalvos e incluso votase a favor de su cierre sin informar al respecto a las autoridades gallegas. Todo, mientras otro informe, el elaborado por el catedrático José Manuel Sobrino sobre el impacto del Brexit en el sector pesquero gallego a instancias de la propia Consellería do Mar, sí se refería a la conveniencia de que la Xunta optase formalmente al laboratorio, lo cual nunca sucedió.