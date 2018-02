Bermudas se convierte en el primer país del mundo en dar marcha atrás al matrimonio igualitario

El gobernador de Bermudas, John Rankin, sancionó este jueves una ley por la que ya no se permitirá la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en el archipiélago ni en barcos con bandera del país, por lo que se convierte en la primera nación del mundo en revertir dicha posibilidad. Rankin firmó la Ley de Uniones Domésticas, que sustituye al matrimonio igualitario, permitido desde el 5 de mayo de 2017 por un fallo histórico de la Corte Suprema de Bermudas, territorio británico de ultramar.

La nueva ley, que fue aprobada por el Senado de Bermudas en diciembre de 2017, reconoce y protege las uniones entre personas del mismo sexo pero no podrán casarse. Sin embargo concede derechos como el de heredar en el caso de que no haya testamento previo o tomar decisiones médicas en nombre de la pareja. En opinión del ministro de Asuntos Nacionales, Walton Brown, aunque los contrayentes no puedan casarse, disfrutarán de "una unión libre en la que tendrán los mismos derechos".

La decisión ha despertado la oposición de varios grupos de defensa de los derechos de grupos LGTBI. Estos consideran ilegal que se permita y después se les niegue casarse.

Winston Godwin y Greg DeRoche, quienes llevaron su lucha por casarse hasta la Corte Suprema cuando esta acabó legalizando con su caso el matrimonio igualitario, se muestran "profundamente tristes" ante la noticia. "H oy es un día triste para Bermudas y para los derechos humanos", ha indicado Godwin en declaraciones a los medios locales. A los colectivos LGTBI de Bermudas les ha recordado que él y su marido son "la cara de este caso y os hemos representado a cada uno de vosotros para dar voz a quien no la tenía".

"Por vosotros fuimos capaces de marcar la diferencia en la vida de varias parejas y eso es algo que hoy no se debe olvidar y restar importancia", ha añadido. "Todos fuisteis amados y merecedores de amor", ha concluido.

El ministro de Asuntos Nacionales ha afirmado que la mayoría de los ciudadanos de Bermudas están en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. "Esta ley tiene la intención de encontrar un equilibrio entre aquellos que en la isla creen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y a la vez reconocer y proteger los derechos de aquellos del mismo sexo", dijo a medios locales.

Varias compañías de cruceros con barcos de bandera de Bermudas han declarado que esta medida va a "decepcionar" a aquellos que pensaban contraer matrimonio a bordo de sus embarcaciones. En un comunicado conjunto, las empresas P&O Cruises y Cunard señalaron que ahora ofrecerán poder llevar a cabo "ceremonias de compromiso" a bordo.

El Tribunal Supremo de Bermudas falló, en mayo de 2017, a favor de Winston Godwin y Greg DeRoche, quienes querían casarse en el archipiélago. El Registro General rechazó su solicitud, por lo que la petición se llevó hasta la Corte Suprema con el argumento de que la Ley de Derechos Humanos prevalece en Bermudas sobre cualquier otra normativa y esta les dio la razón. La sentencia judicial se aplicó pese a que en junio de 2016 la población de Bermudas rechazó en una consulta el matrimonio gay por un 69% en contra frente al 31% a favor.