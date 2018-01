El Movimiento 5 Estrellas dice que abolirá 400 leyes si gana los comicios italianos y pide sugerencias

El candidato a la presidencia del Gobierno de Italia por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi di Maio, avanzó hoy que, si gana las alecciones del próximo mes de marzo, derogará 400 leyes en un año, y publicó un portal de internet para recabar sugerencias.



"No tengo problema en reconocer que entré en el Parlamento (en 2013) convencido de que para cada problema hacía falta una ley. Salgo con la convicción de que este país no es rehén de la burocracia sino de las leyes", aseguró en un acto en Milán.



Di Maio lanzó seguidamente un portal de internet titulado "Leyes por abolir", en el que critica que en Italia "hay demasiadas leyes inútiles que complican la vida a los ciudadanos e impiden a las empresas su desarrollo".



Por ello, en esta página los ciudadanos podrán proponer aquellas normas que consideren que deben ser eliminadas de la legislación italiana por el M5S, en caso de que gane las elecciones generales del próximo 4 de marzo.



El candidato a primer ministro, de 31 años, prometió acabar con el "spesometro", un instrumento de control fiscal que obliga a los empresarios a dar datos de las compras de sus clientes al Fisco y que en su opinión "complica la vida y no sirve para nada".



Lo mismo hará con la ley sobre los conocidos "estudios de sector", instrumentos con los que el Fisco italiano, mediante análisis económicos y estadísticos, calcula la suma que los autónomos y empresas deberán aportar al erario público.



"Es simplificando como se aumentan las contribuciones y se reduce la presión fiscal porque descienden los costes para los asuntos burocráticos, de 30.000 millones al año para las pequeñas y medianas empresas", consideró Di Maio.