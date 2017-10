Distinguen al palmero Juan Capote en China por su apoyo al desarrollo industrial del gigante asiático

El doctor en Veterinaria e investigador palmero Juan Capote, responsable de la Unidad de Reproducción Animal, Pastos y Forrajes del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y una autoridad mundial en ganado caprino, ha viajado recientemente a China, concretamente a la provincia de Shaanxi, en compañía del doctor Sergio Álvarez (ingeniero formado en el ICIA) y el ingeniero Javier Fernández (gerente de la Asociación de Criadores de Cabras Murciano-Granadinas).

Juan Capote fue entrevistado por la Televisión Central de China.

Juan Capote, que impartió una conferencia en el marco del congreso International Conference of Dairy Goat Industry Development & International Symposium on Industry Technology celebrado del 10 al 12 de octubre, fue el presidente honorario del comité organizador del International Symposium on Industry Technology y único miembro no chino en esta reunión científica.

El investigador palmero recibió un galardón por parte de China Dairy Industry Association por el apoyo al desarrollo industrial en la etapa en que era presidente de la International Goat Association. Esa asociación china engloba a las veinte mejores industrias de transformación de leche de cabra en el país. Están al nivel de cualquier gran industria alimentaria del mundo, con cifras que se cuantifican en miles de millones de euros. Solo cuatro de ellas facturan el equivalente de la producción bruta agraria de Canarias. Tienen un proyecto, a seis años, con el que pretenden alcanzar a procesar cien mil millones de litros de leche al año. Han invitado al ICIA a participar en todo lo relacionado con los aspectos de formación.

Capote en su visita a la granja de las denominadas '0 distancia'.

También recibió la medalla de oro del municipio de Taian (Shandong) por el asesoramiento a sus ganaderos realizado en viajes anteriores

Capote participó, con miembros de la administración y de la actividad industrial, en la inauguración de la mayor industria de transformación de leche de cabra del mundo y la excavación para el primer cimiento (actividad que sustituye allí a la primera piedra) de una nueva fábrica con un volumen previsto de transformación aun superior.

El investigador palmero durante su conferencia.

El responsable de la Unidad de Reproducción Animal, Pastos y Forrajes del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) ha sido propuesto como miembro de honor de la Asociación China de Criadores de Cabras Lecheras.

En la inauguración de la mayor industria de transformación de leche de cabra del mundo.

Durante su estancia en China, visitó otras industrias y a varias granjas caprinas, entre ellas una integrada en la industria inaugurada esos días: Zero distance dairy goat farm, y fue entrevistado por la Televisión Central de China en un programa con una audiencia de 200 millones de espectadores.

Capote apunta que “se abre la posibilidad de que los industriales chinos puedan invertir en Canarias en aspectos que no cubren las industrias del Archipiélago y tengan la oportunidad de importar cabras españolas”.