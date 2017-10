Energía, diversión y desenfreno a cargo de los Hackensaw Boys en Santander

Los Hackensaw Boys llegan al Almacén de Little Bobby (Calle del Sol 20, Santander) este sábado con su enérgico directo en el que prometen diversión y desenfreno para el público asistente. La banda americana, cuyo estilo mezcla bluegrass, country, folk, rock and roll y gospel, ofrecerá un concierto a partir de las 21.00 horas cuya apertura de puertas se realizará 15 minutos antes.

El grupo llega a Europa para presentar su último disco, 'Charismo' (Trade Root Music Groove, 2016), producido por Larry Campbell, componente de la banda de acompañamiento de Levon Helm.

Surgió en 1999 Y ha editado cinco álbumes y tres EPs. La formación se compone de diferentes instrumentos como banjo, mandolina, guitarras, armónica, contrabajos y uno de percusión de fabricación propia al que llaman 'charismo'. "Un espectáculo de raíces para que olvides las penurias y pases un buen rato", recalca la organización.

Asegura que los Hackensaw Boys actúan "igual que lo hacían los músicos tradicionales apalaches cuando tocaban sus instrumentos de cuerda en ocasiones sociales, para hacer bailar a sus invitados, antes de que existiera el bluegrass".

Asimismo, tal y como apuntan los promotores del evento, "recuerdan, en parte, al estilo de folk que practican bandas como Old Crow Medicine Show o Edward Sharpe & The Magnetic Zeros". "Desde la misma base del folk norteamericano, se desmelenan de lo lindo", subrayan. De hecho, por su actitud "festiva y gamberra", no han tenido problemas para compartir escenario con formaciones como los Detroit Cobras, puntales del garage rock, o The Flaming Lips.

Revitalizar estilos tradicionales

Este grupo se inició en Virginia con el objetivo de "revitalizar los estilos más tradicionales del folklore norteamericano a base de suministrar energía, diversión y desenfreno sin límites". Son un clásico en los festivales de bluegrass y folk que pueblan el mapa yankee. "Han hecho de banda de acompañamiento para leyendas como Charlie Louvin y en el prestigioso Bergenfest de Noruega repitieron en dos ediciones seguidas debido al clamor popular", resalta la organización.

El núcleo duro de Hackensaw Boys lo componen en la actualidad David 'Shiner' Sickmen, Jimmy 'The Kooky-Eyed Fox' Stelling , Brian 'Nugget' Gorby y Ferd 'Four' Moyse.

"Sus instrumentos de cuerda mezclan antiguas piezas con entretenidas composiciones originales, con arreglos instrumentales propios de 1930, música del Delta, una profunda sensibilidad por las raíces, un colorido elenco de voces y músicos, y mucho sentido del humor", concluyen desde los Huesos de Portobello.

Las entradas tienen un precio de 14 euros de forma anticipada, que se pueden adquirir a través de internet en la web de Liberbank o en Santander en las tiendas S.O.F. (Calle Cubo, 1) y Discos Cucos (Santa Lucía, 41). En taquilla, por su parte, su coste es de 17 euros.