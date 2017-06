La FEMP llama a los Ayuntamientos a unirse a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI

En el llamamiento de la FEMP se reconoce la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha hecho un llamamiento a los Ayuntamientos a unirse a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI, este miércoles 28 de junio, en una apuesta por la defensa de los valores universales de igualdad, respeto, diversidad, libertad y no discriminación. El pasado 30 de mayo, la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó una declaración que pone de manifiesto el compromiso de Gobiernos Locales para garantizar la igualdad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. La federación ha animado también a las corporaciones locales a sumarse a esta declaración. En el llamamiento de la FEMP se reconoce la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación con programas de información, formación y sensibilización, que en palabras del colectivo, "hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual". Por último, la organización ha manifestado su "preocupación y condena" por el incremento de las agresiones a personas LGTBI y expresa la necesidad de trabajar desde el ámbito local pues afirma que, "las políticas de igualdad no son posibles sin los Ayuntamientos" a los que habría que dotas de competencias para "asegurar la implementación adecuada de todas las políticas".